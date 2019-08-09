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Лавров встретится с главой МИД Ганы в Москве

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Лавров встретится с главой МИД Ганы в Москве

Москва, 9 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 20 августа в Москве переговоры с министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, 19 — 21 августа российскую столицу с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Гана. Лавров проведет с ним переговоры 20 августа.

Как уточнила Захарова, главы внешнеполитических ведомств «обсудят актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях». Кроме того, стороны уделят внимание продвижению сотрудничества «в сферах энергетики, освоения запасов минеральных, углеводородных ресурсов, реализации перспективных инфраструктурных проектов».

Ранее Лавров заявил, что Россия намерена выйти на новый уровень сотрудничества со странами африканского континента, этому будет способствовать саммит Россия — Африка в Сочи. Глава МИД РФ напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и странами Африки превысил 20 млрд долларов, что в три раза больше показателей 2015 года. 

Первый саммит Россия — Африка состоится в октябре 2019 года в Сочи. Ожидается, что саммит будет проходить регулярно, каждые 2-3 года.

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