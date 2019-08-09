Лидеры протестов в Судане отказались присоединяться к переходному парламенту

Хартум, 9 августа. Представители Ассоциации профессионалов Судана (SPA), возглавившие общенациональные акции протеста, заявили, что не присоединятся к переходному правительству.

В минувшие выходные Переходный военный совет Судана и главная оппозиционная сила — альянс «За свободу и перемены» — подписали политическое соглашение, предполагающее формирование временного правящего органа, который будет функционировать до выборов.

В SPA заявили, что присоединяться к переходному парламенту только «в качестве независимого надзорного органа».

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти. Страну под свое управление взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что попытка оппозиции договориться с действующей властью Судана является крайне позитивным шагом. Вместе с тем российский парламентарий заметил, что протесты в стране активно подогревались извне.