Лена Миро ответила «бабе-яге» Рудковской, которую возмутили слова про Вербер

Москва, 9 августа. Популярная блогер Лена Миро опубликовала пост с ответом на критику Яны Рудковской, которая ранее возмутилась словами девушки о смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Все началось с того, что Миро устыдила российских селебрити за то, что они начали массово выражать соболезнования по усопшей, хотя Вербер, по мнению блогера, не заслуживает таких почестей. Тогда с ней в полемику вступила Яна Рудковская.

Она заявила, что скорбят лишь достойные люди, а сетевое «чучело», которое не уважает ни себя, ни других, на такие чувства не способно.

Тогда Миро написала еще один пост, адресованный персонально Рудковской, которую она назвала «бабой ягой». В нем она обратила внимание на то, что все «достойные люди» скорбели по фешен-директору ЦУМа недолго. Филипп Киркоров отметил на фотографии с Вербер бренд одежды, а Николай Басков вскоре переключился на фотографии с чужих юбилеев.

«Достойнейшие люди», вместо того, чтобы, например, поучаствовать в сборе средств на лечение детей, скорбят, что им теперь не дадут бесплатно одежду. Интересно, а кто-нибудь, кроме них самих, считает этих людей достойными?» — пишет она в своем блоге.

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года. Примечательно, что около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина объявила о победе над онкологическим заболеванием.

Что стало причиной смерти Вербер — пока неизвестно. Окончательно ситуацию должно прояснить вскрытие. На данный момент есть множество различных версий — от проблемной акклиматизации, до отравления.