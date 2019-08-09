Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лена Миро ответила «бабе-яге» Рудковской, которую возмутили слова про Вербер

975
0 Оставить комментарий

Лена Миро ответила «бабе-яге» Рудковской, которую возмутили слова про Вербер

Москва, 9 августа. Популярная блогер Лена Миро опубликовала пост с ответом на критику Яны Рудковской, которая ранее возмутилась словами девушки о смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Все началось с того, что Миро устыдила российских селебрити за то, что они начали массово выражать соболезнования по усопшей, хотя Вербер, по мнению блогера, не заслуживает таких почестей. Тогда с ней в полемику вступила Яна Рудковская.

Она заявила, что скорбят лишь достойные люди, а сетевое «чучело», которое не уважает ни себя, ни других, на такие чувства не способно.

Тогда Миро написала еще один пост, адресованный персонально Рудковской, которую она назвала «бабой ягой». В нем она обратила внимание на то, что все «достойные люди» скорбели по фешен-директору ЦУМа недолго.  Филипп Киркоров отметил на фотографии с  Вербер бренд одежды, а Николай Басков вскоре переключился на фотографии с чужих юбилеев.

«Достойнейшие люди», вместо того, чтобы, например, поучаствовать в сборе средств на лечение детей, скорбят, что им теперь не дадут бесплатно одежду. Интересно, а кто-нибудь, кроме них самих, считает этих людей достойными?» — пишет она в своем блоге.

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года. Примечательно, что около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина объявила о победе над онкологическим заболеванием.

Что стало причиной смерти Вербер — пока неизвестно. Окончательно ситуацию должно прояснить вскрытие. На данный момент есть множество различных версий — от проблемной акклиматизации, до отравления.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров