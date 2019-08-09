Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным по ситуации в Донбассе

Вашингтон, 9 августа. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится [с Путиным]. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что 7 августа по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили вопрос урегулирования гражданской войны на Украине. Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта важно прекратить обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности. Но Киев регулярно их нарушает. Жертвами братоубийственной войны стали свыше 10 тысяч человек.