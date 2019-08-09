Франция не рассматривает вопрос подключения США к «нормандскому формату»



Париж, 9 августа. Франция не рассматривает вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу. Об этом представитель французского министерства иностранных дел.

Дипломат отметил, что Париж, как и Берлин, поддерживает регулярный диалог со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером, однако вопрос об изменении «нормандского формата» не стоит на повестке дня, пишет РИА Новости.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует​​​», — сказал он.

Ранее Infox.ru сообщал о том, что в Госдепе США идею переформатировать «нормандский формат» не оценили. Инициатива об этом принадлежала украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон в целом поддерживает усилия Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе, но «изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска».

С предложением обсудить ситуацию на юго-востоке Украины, а также «крымский» вопрос Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину 8 июля. По словам главы Украины, это можно было бы сделать в Минске в присутствии президента США Дональда Трампа, Терезы Мэй (в тот момент она занимала пост премьера страны), президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 11 июля Владимир Путин назвал предложение Зеленского интересным и не исключил расширения нормандского формата.

К слову, еще в 2017 году российский лидер заявил, что никогда не был против включения США в «нормандский формат». Он назвал Штаты «полноценными и полноправным участниками процесса урегулирования в Донбассе».