Мошенники из «ФБК» сбежали к своим западным кураторам на фоне миллиардного скандала

Москва, 9 августа. Приспешники Алексея Навального из числа сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» Леонид Волков, Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов сбежали за границу на фоне незаконных митингов в Москве и расследования скандала о миллиардном отмывании денег в ФБК.

Соратники Навального завалили соцсети жалобами на обыски в офисе «ФБК» и блокировку счетов в связи с расследованием дела об отмывании денег. Волков, Ярмыш и Шаведдинов сообщают о пропаже компьютеров и денег из их офиса и просят последователей помочь рублем и перечислить донаты в столь «непростое» время. Подручные Навального заявляют о важности проведения согласованного митинга и хвалят своих сторонников, устроивших провокации на незаконных акциях 3 августа.

Только сами мошенники из «ФБК» решили на акцию, обернувшуюся задержаниями, не ходить, а прогуляться по Европе. По данным источников, «борцы с коррупцией» проводят время в Старом свете, проматывая донаты, и даже не думают возвращаться в Москву.

Волков выбрал очень удачное время, чтобы посетить «невероятно важное» мероприятие «Фонда Немцова» в Праге. А незадолго до этого помощник Навального успел побывать и в США. В прошлом году Волков прошел обучение по знаменитой программе World Fellows в Йельском университете, куда его порекомендовал выпускник той же программы Навальный. Видимо, Волкову захотелось «освежить» в памяти инструкции западных кураторов по «развитию демократии» на фоне миллиардного скандала из-за хищений в «ФБК».

Цель поездки Ярмыш и Шаведдинова в Финляндию, а затем в Литву также остается загадкой. Помощники Навального решили посетить излюбленное место «демократической общественности» – литовскую столицу – в разгар обысков и митингов.

Паника навальнистов вполне понятна, ведь Волков, будучи директором «ФБК», является главным фигурантом в уголовном деле по отмыванию денег. Соратник Навального эвакуировал в Европу и свою семью, не исключено, что возвращаться в Россию Волков не планирует.

Ярмыш и Шаведдинов также решили обезопасить себя от лишних вопросов следствия в духе «Откуда деньги?» и скрыться в Европе. С обывательской точки зрения реакция Волкова, Ярмыш и Шаведдинова очень понятна: они предпочли сбежать за границу, нежели раскрывать свои преступные схемы мошенничества, а последователи Навального обеспечат им безбедную жизнь своими донатами.

Тем не менее остается загадкой, почему же москвичи должны выходить на акции в поддержку подделавших подписи кандидатов Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина, если даже их соратники из «ФБК» предпочли сбежать за рубеж.

Несогласованные митинги так называемой «оппозиции» в поддержку соратников Навального, претендующих на кресла депутатов Мосгордумы, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом для незаконного сборища стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «подписи мертвецов». Отказ в регистрации на выборы соратникам Навального не стал новостью. Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.