«Единая Россия» предложила определить конкретные места для проведения митингов

Москва, 9 августа. Партия «Единая Россия» предложила определить конкретные места в Москве и других региональных центрах, где можно проводить митинги, шествия, демонстрации и любые другие массовые акции. Об этом в пятницу заявил глава думской фракции ЕР Сергей Неверов.

«В этой части у нас есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте. В той же Москве это может быть проспект Сахарова», — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Неверова, предназначенное для митингов место должно находиться недалеко от центра, иметь нормальную логистику и позволять сотрудниками полиции следить за правопорядком. Подобный шаг позволит не только обеспечить безопасность, но и разблокировать центральные улицы столицы, которые подчас становятся недоступны для москвичей и туристов из-за манифестантов. Глава фракции подчеркнул, что обычные люди не должны испытывать неудобства из-за протестов.

Напомним, что 3 августа в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг оппозиции. В итоге 24 участника акции получили административный арест, 176 человек приговорили к штрафам, а еще двоих — к обязательным работам.

Это уже не первый незаконный митинг, который оппозиция проводит в Москве за последние несколько недель. Организаторы акций добиваются восстановления на выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за фальсификации подписей. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.