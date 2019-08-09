В Москве похоронили Вилли Токарева. События дня. ФАН-ТВ

В Москве простились с Вилли Токаревым

В Москве простились со знаменитым артистом, шансонье Вилли Токаревым. Храм Святителя Николая собрал десятки родных, друзей и поклонников творчества певца. В последний путь его проводили на Калитниковском кладбище. Токарев скончался в столице 4 августа из-за продолжительной болезни, с которой безуспешно боролся несколько месяцев. Ему было 84 года.

«Он такой открытый, добрый очень, и бескорыстный и щедрый человек, он звонит и говорит: «Пошли в пиццерию» — сидит и все мне пластинки свои дает, говорит: «Ты послушай, послушай». У него глаза горели, представляете, вот в этом возрасте, глаза горят у человека, это говорит о том, что он человек необыкновенной души», — сказал Александр Левшин, режиссер, музыкант.

«Светлый человек, никогда никого не предал, он любил своих близких», — вспоминает Михаил Шуфутинский, певец.

«Этот человек прошел через многое, и он ценил свой путь и понимал, что каждый его шаг — это что-то важное и что-то хорошее», — сказал Евгений Григорьев, музыкант.

За свою жизнь поэт, исполнитель, композитор записал около 50 альбомов. Слава пришла к нему уже в зрелом возрасте. На его счету такие популярные композиции как «Небоскребы», «Журавли», «Летят перелетные птицы», «А жизнь всегда прекрасна». Помимо музыкальной карьеры, он успел поработать машинистом, почтальоном, таксистом, служил в войсках связи — трудовые будни не помешали ему стать звездой эстрады. Токарев неоднократно удостаивался премии «Шансон года» как лучший певец. Долгое время артист жил в Америке, а в Советский Союз и Россию он возвращался с гастролями до тех пор, пока в итоге не переехал в Москву. Где и провел свои последние дни. Власти города уже поддержали идею увековечить память о Токареве.