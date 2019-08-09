В Москве похоронили Вилли Токарева. События дня. ФАН-ТВ

В Москве простились с Вилли Токаревым
В Москве простились со знаменитым артистом, шансонье Вилли Токаревым. Храм Святителя Николая собрал десятки родных, друзей и поклонников творчества певца. В последний путь его проводили на Калитниковском кладбище. Токарев скончался в столице 4 августа из-за продолжительной болезни, с которой безуспешно боролся несколько месяцев. Ему было 84 года.
«Он такой открытый, добрый очень, и бескорыстный и щедрый человек, он звонит и говорит: «Пошли в пиццерию» — сидит и все мне пластинки свои дает, говорит: «Ты послушай, послушай». У него глаза горели, представляете, вот в этом возрасте, глаза горят у человека, это говорит о том, что он человек необыкновенной души», — сказал Александр Левшин, режиссер, музыкант.
«Светлый человек, никогда никого не предал, он любил своих близких», — вспоминает Михаил Шуфутинский, певец.
«Этот человек прошел через многое, и он ценил свой путь и понимал, что каждый его шаг — это что-то важное и что-то хорошее», — сказал Евгений Григорьев, музыкант.
За свою жизнь поэт, исполнитель, композитор записал около 50 альбомов. Слава пришла к нему уже в зрелом возрасте. На его счету такие популярные композиции как «Небоскребы», «Журавли», «Летят перелетные птицы», «А жизнь всегда прекрасна». Помимо музыкальной карьеры, он успел поработать машинистом, почтальоном, таксистом, служил в войсках связи — трудовые будни не помешали ему стать звездой эстрады. Токарев неоднократно удостаивался премии «Шансон года» как лучший певец. Долгое время артист жил в Америке, а в Советский Союз и Россию он возвращался с гастролями до тех пор, пока в итоге не переехал в Москву. Где и провел свои последние дни. Власти города уже поддержали идею увековечить память о Токареве.
РФ и Белоруссия сняли вопросы по интеграции
Москва и Минск избавились от главных разногласий по Союзному государству. Такое громкое заявление сделал министр экономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, в ближайшее время предстоит серьезная работа по вопросам интеграции. Один из ключевых моментов — единый налоговый кодекс, его Орешкин даже назвал вопросом-глыбой, которую пора сдвинуть. Вероятно, что в течение месяца премьер-министры России и Белоруссии снова встретятся и придут уже к формальным соглашениям. Еще в 1999 году страны подписали договор о создании Союзного государства. Оно предполагает единство ради взаимного социального прогресса. Речь о валютной, политической, культурной и множестве других сфер общества. Это одна из главных повесток на встрече лидеров стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии не раз отмечал, что его сограждане в этих вопросах пойдут настолько далеко, насколько готовы россияне. Среди последних успехов можно отметить «дорожную карту» по отмене роуминга, которую Россия и Белоруссия могут реализовать уже к сентябрю. Куда сложнее обстояли вопросы энергетики и единой валюты. Но не исключено, что стороны, если и не решили эту проблему, то по крайней мере достигли заметного прогресса.
Гварамию обвинили в финансовых махинациях
Экс-гендиректор скандального «Рустави 2», возможно, лишится не только работы, но и свободы. Нике Гварамии предъявлено обвинение по делу о финансовых махинациях. По версии следствия, он, пользуясь служебным положением, нанес телеканалу ущерб на сумму более 2 млн долларов. Расследование началось после заявления одного из акционеров «Рустави 2» Нино Нижарадзе. Выяснилось, что четыре года назад Гварамия от имени канала (но в личных интересах) подписал контракт с компанией, которой владеют его близкие друзья, Inter Media Plus Ltd. «Рустави 2» предоставил ей площадки для рекламы и понес колоссальные убытки. К слову, пост гендиректора Гварамия потерял в июле после того, как в эфире канала с уже знаменитой речью выступил журналист Георгий Габуния. В своей авторской программе он обматерил президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Этот поступок шокировал даже самых ярых противников политики Кремля. У здания «Рустави 2» собрались массовые протесты, требуя уволить журналиста. В итоге у канала сменился владелец, но Габуния работы так и не лишился. В отличие от Гварамии, который, по некоторым данным, уже уехал из Грузии.