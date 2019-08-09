СК напомнил об ответственности за участие в «мирных прогулках» после согласованной акции

Москва, 9 августа. СК России в связи с призывами к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после санкционированного митинга 10 августа на проспекте Сахарова предупредил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет за собой правовую ответственность.

«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы», — говорится на официальном сайте СК РФ.

В ведомстве напомнили, что подросткам и их родителям при принятии решений об участии в подобных публичных мероприятиях следует помнить о последствиях своих действий.

«Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», — предупредили в СК РФ.

Напомним, призывы к участию в несанкционированных митингах со стороны так называемой «оппозиции» начали звучать после того, как сторонников скандального блогера Алексея Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь почти 15% липовых подписей от общего числа при допустимых законом 10%. Еще во время подписной кампании правая рука Навального отличилась исключительно махинациями и скандалами. Так, в одной из квартир полиция обнаружила настоящую «фабрику по рисовке подписей» в ее пользу. Кроме того, в избирательных листах Соболь оказались подписи мертвецов.

Последняя незаконная сходка «оппозиции» прошла 3 августа. В ней приняли участие только лишь полторы тысячи человек, в том числе и журналисты прозападных СМИ. Предыдущий незаконный митинг состоялся 27 июля.Тогда провокаторы и дебоширы пытались устроить настоящие погромы на улицах столицы. Они бросали в сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев бутылки, куски асфальта и даже мусорные баки. Экс-начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном мероприятии.

Московские власти согласовали проведение митинга на площади Сахарова в столице 10 августа. Однако в Сети представители «оппозиции» начали активно призывать горожан выйти на так называемые «мирные прогулки» после согласованного митинга.

Московская полиция предупредила о недопустимости призывов к участию в незаконных акциях, напомнив и возможным участникам, и организаторам об ответственности согласно законодательству РФ.