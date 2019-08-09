Национальный центр наградит волонтеров, спасших женщину от медведя в тайге

В Хабаровском крае пенсионерка попала в трясину и почти полутора суток отпугивала медведя криками. Волонтеры добровольческого поискового отряда «Лига спас», входящего в состав Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, начали искать 83-летнюю женщину по просьбе ее родственников, которые сообщили, что она ушла за грибами в 9.00 5 августа. Найти ее удалось в ночь на 7 августа.

Руководитель поискового отряда отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Хабаровском крае Ольга Щукина рассказала Федеральному агентству новостей подробности спасательной операции.

- Здравствуйте Ольга. Вы теперь герои, расскажите, каково это?

- Ой, хочется такой славы вообще избежать на самом деле.

- Почему?

- Нам постоянно звонят из СМИ. Мы уже не отвечаем даже, отказываемся давать комментарии. У нас основной посыл был в том, что родственники вовремя обратились, в итоге человека нашли живым, смогли спасти. А ведь чаще всего родственники обращаются тогда, когда уже поздно. Они же перевернули вообще все, героями сделали.

- Как все проходило, расскажите.

- Ну, смотрите: пятого числа она в девять часов утра ушла за грибами. Она всегда ходит одной и той же тропинкой, гуляет там часа два-три и возвращается. К нам сигнал о пропаже поступил 6 августа днем. Ее к тому времени уже начали искать внук с охотником. Там территория большая, местность болотистая. 6-го у нас выехали первые ребята, укрепили полицию, там были сотрудники ППС, районные. Наши были, охотник этот был и внук. Вот они прошли по дню основную территорию ее маршрута. Там получается две дороги – одна ведет к реке, к ручью, а вторая через село и тоже к ручью выходит. Между этими двумя маршрутами где-то метров 500-600.

Когда же мы приехали, уже стемнело. Те, кто днем работал, остались в штабе, а мы всеми силами решили продолжить. Было принято решение разделиться на две группы, большинство мужчин, ну более сильная группа решила пойти по метке, а мы уже пошли по колее до ручья, до предполагаемой точки ее выхода. Нас предупреждали, что там медведи ходят, но чтобы в такой непосредственной близости мы даже не предполагали. Нам нужно было всего километр пройти. Ну, мы и пошли.

- Так, что дальше?

- Там колея такая, по колено жижа. Мы шли и работали на отклик, вторую группу слышали, по рации переговаривались, запускали ракеты, кричали, звали женщину. Дошли почти до ручья и там я говорю: «Ребят, самка медведя». Отходим.

Нас четыре женщины и двое мужчин, все без оружия, только ракеты и файеры. Ну ребята зажигают файеры и те, кто на конце этой лежанки, согласились отойти. Вернулись в штаб и рассказали полицейским о ситуации. Было принято решение проверить лежанку, следов крови-то мы не видели. Ну, ребята (сотрудники ППС – Прим. ФАН) поехали к главе сельского поселения, взяли там двух охотников с собаками, с ружьями.

Мы там все заряды, файеры, фонари, все, что у нас осталось, им отдали. Ну и пошли шесть человек у нас, кто лес знают. Вот два ППС-ника, два охотника с собаками и двое наших – мужчина и женщина. Прошло порядка 15 минут, и тут по рации сообщают, что нашли! Живую! Оказалось, что она вся в иле, скользкая. Они ее вытащили. Там, получается, ручей, заиленный берег и, когда наступаешь, проваливаешься. Она была там по пояс.

Выходит, когда мы в первый раз дошли до лежанки медведя, то сразу отступили назад. А они (группа с охотниками – Прим. ФАН) когда дошли до нее, они услышали вот этот звук, который она издает (женщина рычанием отпугивала медведя). Шагнули чуть вперед, увидели ведро с грибами и поняли, что она где-то рядом.

- То есть сначала вы до нее совсем немного не дошли?

- Мы до нее не дошли метров 10 максимум. Когда мы шли, она молчала почему-то. Во второй раз она уже начала кричать, это я слышала по рации. Потом наша коллега говорит, что женщину начали тянуть с двух сторон, с ручья и от берега. Она вся была мокрая, в иле, с ног до головы в глине. У нее даже глаза не открывались, ресницы слиплись.

То есть она не заблудилась, а дошла до лежанки, напоролась на медведя и зашла в ручей - самое логичное, что она могла сделать. А там ее уже затянуло по пояс, она стояла как-то боком, у нее от лица 10-15 см до воды оставалось, то есть расслабилась бы и захлебнулась. Человек почти двое суток не спал.

Группа ее вытащила, потом охотник вместе с ППС-никами вернулись за машиной, она у них такая огромная, с большими колесами. Потом скорая еще подъехала. И, кстати, пока машину ждали, эти 10 минут медведь кружил рядом.

- Уже видели медведя, получается?

- Да, глаза высвечивали в темноте (светом фонаря). Он же нас тоже увидел. Когда мы зашли первой группой, медведь был между нами и бабушкой, поэтому мы бы до нее и не дошли. А тут он переместился чуть в бок, поэтому ребята смогли ее увидеть. Когда медведь пошел на сближение, приехала машина, бабушку погрузили и выехали. Она, конечно, была в тяжелом состоянии, сутки не спала. Ну, следов никаких нет, даже переохлаждения нет.

- А СМИ почему вас мучают? Почему терроризируют?

- Получается, наша группа выложила ролик-рассказ, и после этого началось. Наши местные спросили – можем ли мы дать ролик. Мы ответили, что, да, надо же людей как-то предупреждать, говорить о том, что нельзя ходить в лес сейчас, что у медведей гон, то есть они пару себе ищут.

К слову, за проявленное мужество при спасении человека волонтеры отряда будут награждены памятными медалями Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Наши волонтеры - храбрые и самоотверженные люди. В очередной раз они, рискуя собственной жизнью, спасают человека. Волонтеры отряда «Лига спас» из Хабаровска (входит в состав Национального центра. – Прим. ред) - настоящие герои. Если бы они не вышли, пожилая женщина, находившаяся в тяжелом состоянии, не дожила бы до утра. Таких людей в «семье» Национального центра очень много. Для того, чтобы в трудных ситуациях они были подготовленными и уверенными, мы системно проводим учения, на которых волонтерам, в частности, преподаются основы выживания в природной среде, даются навыки оказания первой помощи и эвакуации пострадавших. В Хабаровске такие учения для всего Дальнего Востока мы проводили в апреле этого года. Занятия вели опытные инструкторы Российского университета спецназа», - рассказала директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Напомним, что старт масштабной обучающей программы для волонтеров дали председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская и Глава Чечни Рамзан Кадыров, подписав в прошлом году соглашение о сотрудничестве. Специалисты Российского университета спецназа обучают волонтеров из различных регионов проведению операций по поиску пропавших людей.