Банги, 9 августа. Власти Центральноафриканской республики восстанавливают контроль над Банги. В мусульманском районе Банги КМ-5 откроется полицейский участок.

В настоящий момент ведется реконструкция полицейского участка третьего округа КМ-5. Он был разграблен в апреле 2019 года. Тогда силы безопасности покинули опасный район, власть перешла бандитским группировкам. Силы МИНУСКА патрулировали опасный регион, но даже они были не в силах противостоять бандитизму.

Глава мусульманской организации инноваций в ЦАР Малик Каромски заявил, что в КМ-5 проживает очень много людей, но все они находятся под давлением местных бандитских группировок. Каромски добавил, что население очень ждет восстановления государственного контроля над КМ-5.

В ЦАР долгие годы продолжалась гражданская война, но в минувшем году благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок. Посредником в подписании соглашения выступила Москва. Ранее в Банги был подписан трехсторонний документ о добровольной репатриации беженцев из ЦАР.