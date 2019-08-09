Красноярцы просят признать регион «территорией повышенной опасности»

Число проблем, отравляющих жизнь и здоровье жителей Красноярска, с каждым годом увеличивается как снежный ком. Мало того что сам город располагается в довольно специфичных природных условиях, так еще и многочисленные заводы и производства не добавляют воздуху чистоты. В результате у горожан назрел вопрос, когда они перестанут бояться за свое здоровье.

«Требуем законодательно закрепить за городом Красноярском статус «территории повышенной экологической опасности» и ввести компенсационные меры для жителей, постоянно проживающих на ней», — призывает петиция, составленная и подписанная неравнодушными жителями промышленного города.

Красноярск — крупнейший деловой, промышленный и культурный центр Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России, и при этом промышленный центр Центральной и Восточной Сибири. Однако, как следует из петиции, он является чуть ли не единственным городом в РФ, регулярно входящим «по версии многих независимых экологических организаций, занимающихся мониторингом состояния воздуха» в тройку самых загрязненных городов мира, где термин «режим черного неба» (по данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за 2019 год режим «черного неба» вводился семь раз. — Прим. ФАН) плотно и надолго вошел в словесный обиход жителей.

«В соответствии с 42-й статьей Конституции Российской Федерации, гласящей: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», мы требуем признать Красноярск «зоной повышенной экологической опасности» и выделить жителям, постоянно проживающим на его территории, финансовую компенсацию в связи с нарушениями их права на чистый воздух, гарантируемого Конституцией РФ. Для реализации этих целей разработать законопроект, приравнивающий жителей краевого центра к работникам опасных производств, предполагающий компенсацию либо существенные социальные льготы жителям Красноярска за проживание на экологически опасной территории», — следует из текста петиции.

Не доверяя словам местных властей о состоянии воздуха, красноярцы решили самостоятельно отслеживать, насколько загрязнена атмосфера города. Объединившись в команду, инициативные деятели разработали программу, которая собирает с установленных по всему городу датчиков замеры воздуха.

Как следует из информации, размещенной на сайте программного продукта, прибор улавливает частицы PM2.5 (мелкодисперсные частицы. — Прим. ФАН). Воздушный загрязнитель разработчики взяли как маркерное вещество, для того чтобы определять уровень загрязнения воздуха в целом.

«Это очень опасный загрязнитель, который появляется в воздухе вместе с остальными вредными веществами, он содержится в выбросах при сжигании угля, автомобильных выхлопах, в соединении тяжелых металлов. По сути, это мельчайшие частицы, на которых осаждаются токсичные соединения. Массовая концентрация РМ2.5 является ключевым параметром для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень — не больше 25 мкг/м3», — сообщает сайт.

К слову, программа приобрела популярность среди горожан, и большинство, прежде чем выйти на улицу, стали ориентироваться не на сообщения Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а именно на нее. Федеральное агентство новостей решило выяснить, какова все же позиция местных властей по состоянию экологии города и региона в целом и что ждать местным жителям в будущем.

«Так сложилось, что в силу географических и климатических условий (резко континентальных) Красноярск расположен большей частью на дне котловины. Кроме этого, наш город активно развивается. На его территории расположено большое количество промышленных предприятий, объектов угольной теплогенерации, транспорт и автономные источники теплоснабжения (частный сектор). Безусловно, все это отражается на экологии города, — сказал первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев. — Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в регионе ведется системная работа, направленная на снижение нагрузки на окружающую среду».

Как отметил собеседник агентства, в начале 2019 года правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Красноярска и Норильска.

«Общий объем финансирования реализации плана (из федерального бюджета в рамках проектов «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». — Прим. ФАН) в Красноярске составит 68,69 млрд рублей. Из них почти 20 млрд заложено на мероприятия по снижению выбросов от транспорта. Так, например, будет построено железнодорожное кольцо вокруг Красноярска, обновлен автобусный парк, откорректирована проектно-сметная документация на строительство метрополитена».

Он пояснил, что затраты на модернизацию промышленных предприятий составят 1,7 млрд рублей. На снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора уйдет 46,5 млрд рублей.

«Комплексный план предполагает снос аварийных домов с печным отоплением. К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске планируется уменьшить на 22,23%, — подчеркнул замминистра. — За последние пять лет выбросы загрязняющих веществ в Красноярске от стационарных источников сокращены на 28 тысяч тонн (19,6%): за 2017-2018 годы снесено более 400 домов с печным отоплением, с начала 2019 года приобретено 148 единиц общественного пассажирского транспорта высокого экологического класса».

По словам Варфоломеева, в регионе активно развивается экологическое волонтерское движение, а также начал свою работу институт общественных экологических инспекторов, выпускниками которого уже стали 100 человек. Сейчас они оказывают активное содействие Минэкологии края в выявлении нарушений природоохранного законодательства.