«Украэрорух» ответил на обвинения в «зраде» из-за полета российского самолета

Киев, 9 августа. Киев не имел права не пускать в воздушное пространство Украины российский самолет, которому требовалось обойти грозу, заявила представитель «Украэрорух» Руслана Данылив в ответ на обвинения некоторых украинцев в «зраде».

«Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины», — добавила она в эфире ObozTV. Данылив отметила, что гроза и аналогичные метеоявления являются угрозой для самолетов, поэтому обвинения в соцсетях в предательстве (на укр. языке «зрада». — Прим. ФАН) лишены оснований.

«Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о «зраде» — это абсолютно безосновательно», — резюмировала она.

Как сообщал ранее телеканал 360, 7 августа самолет российской авиакомпании «Глобус» получил разрешение войти в воздушное пространство Украины, чтобы обойти грозу. Полет Boeing 737 над этой страной длился 26 минут. Сегодня спикер российского МИДа Мария Захарова поблагодарила Киев и назвала произошедшее отличной новостью. Напомним, Украина закрыла небо для России в 2015 году. Москва ответила зеркально.