В Приморском крае местным рыбаком Владимиром Тарасовым был пойман сельдяной король, который является очень редкой рыбой, обитающей в дальневосточных морях. Со слов мужчины, когда рыба оказалась на берегу, все испугались ее вида.

«Мы на глубину ее выпустили, это малек. Взрослые достигают длины до 10-11 метров и веса под 250 килограммов. Может, где-то его мама-папа были рядом», — сообщил Тарасов.

Глаза у этой рыбы двигаются так же, как у ящерицы, рассказывает Тарасов. У стоящих рядом людей было ощущение, что животное за ними следит. Длина пойманного сельдяного короля составляет около 3 метров. Кроме того, чешуи у него нет, и кожа рыбы отражает все, будто зеркало.

Появление сельдяного короля означает, что люди идут к лучшим изменениям, но для того чтобы к ним прийти, нужно пройти все худшее, считает глава «Империи сильнейших ведьм», потомственная ведьма Алена Полынь.

«Землю сейчас сотрясает и видно, что она болеет. Только слепой этого не видит. Конечно, происходят изменения климата и потоков реки, которые оказывают влияние на жизнь животных и места их обитания. Я думаю, что это не последняя рыба, также будут появляться новые птицы и насекомые, которых раньше не открывали или они жили в других регионах. Это говорит о том, что меняется климат и все остальное на Земле», — заявила Алена Полынь в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несмотря на то, что мы находимся на пороге изменения к лучшему, 2019 год достаточно тяжелый нумерологически, полагает Полынь.

«Мы пожинаем плоды своих деяний за очень много лет. Эти плоды мы сейчас видим на Земле. 2019 год — это как карма человечества, которую мы сейчас переносим. В 2020 году постепенно начнутся улучшения, но они будут незаметные. Только 2022 и 2023 год дадут достаточно глубокие изменения к лучшему. А в 2019 году будет очень тяжелым декабрь месяц», — сказала Полынь.

Сельдяной король живет на глубине более километра. Эта рыба обитает в районах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб.

Согласно приметам, она является предвестницей опасных стихийных явлений, так как глубоководные обитатели чувствительны к движениям морского грунта.

В 2011 году в Японии до землетрясения и цунами на берег выбросились несколько десятков сельдяных королей. Тем не менее в ученом сообществе отметили, что такую связь никто нигде не фиксировал.