В «Единой России» предложили определить список мест для согласованных митингов

Москва, 9 августа. Партия «Единая Россия» предложила определить в Москве место для проведения согласованных с властями города митингов и акций.

Глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что таким местом может стать, например, проспект Сахарова. Там, по его словам, смогут собираться не только «те, кто сегодня выходят на улицу, но и представители других политических партий, объединений и каких-то общественных организаций».

Неверов подчеркнул, что подобные места должны появиться не только в российской столице, но и в других крупных российских городах.

«Они не должны быть, условно, где-то на задворках, куда неудобно людям добираться. Они должны быть в нормальном месте логистики, где могут люди приехать, но самое важное — где можно обеспечить вопросы безопасности», — объяснил депутат.

Член франции «Единая Россия» напомнил, что во время последнего несанкционированного митинга «провокаторы применяли газовые баллончики». По словам депутата, конкретное место для проведения публичных мероприятий позволит не только обеспечить безопасность его участников, предотвратить провокации, но и «оставить доступными исторические места столицы для туристов».

Напомним, поводом для проведения незаконных акций стал недопуск сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент липовых подписей достиг практически 15% при допустимых законом 10% «брака». Кроме того, в ее подписных листах нашли фамилии мертвецов, а в одной из квартир в столице — настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.

Незаконные митинги, в первую очередь, подвергают опасности москвичей. Участники несанкционированных сборищ ведут себя крайне агрессивно, есть и провокаторы, которые бросают в сотрудников полиции и росгвардии бутылки и куски асфальта.

Кроме того, страдает и бизнес. Убытки предприятий торговли и услуг из-за несанкционированных митингов так называемой «оппозиции» могут превысить 60 млн рублей.