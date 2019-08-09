Минобороны РФ назвало причину нового взрыва на военном складе под Ачинском

Красноярск, 9 августа. Новый взрыв и пожар произошли на военном складе под Ачинском. В результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Причиной, по данным военных, стало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. Дело в том, что в результате ЧП на складе 5 августа, его молниезащита была нарушена, а молниеотводы хранилищ выведены из строя.

Сегодня разряд молнии угодил в один из стеллажей с нарушенной молниезащитой, в итоге произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом.

В пресс-службе добавили, что легкие повреждения получил находившийся на КПП сотрудник вневедомственной охраны. У него зафиксированы незначительные травмы и порезы стеклом

Напомним, в результате взрывов и пожаров в Каменке 5 августа пострадали 12 человек. В больницу попали четверо из них. Одного из пациентов бортом санавиации доставили в Красноярск. Из опасных районов Ачинска были эвакуированы почти четыре тысячи человек. Людей разместили в семи детских садах и трех школах.