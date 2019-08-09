Главные новости 9 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 9 августа.

Анатолий Вассерман объяснил, почему Парижу не стоит требовать от России полного погашения долга по царским облигациям. Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги.

Политолог считает, что компетентные органы внимательно изучат обстоятельства провокации. В Крыму пригрозили националистам, поднявшим на полуострове украинский флаг.

Освещение последних событий в России очень хорошо показало, кто есть кто в отечественных средствах массовой информации. ФАН представил обновленный классификатор СМИ.

Во Франции умер режиссер Жан-Пьер Моки. Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки.

Серия взрывов прогремела на турецком военном складе, расположенном на границе с Сирией. Взрывы прогремели на турецком военном складе на границе с Сирией.

Украинский журналист заявил о необходимости расчленения России ради возвращения Крыма. На Украине предложили разработать проект по «расчленению России».

Избранный депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Россия «выступает воюющей стороной» по вопросу Крыма. Избранный депутат Рады рассказал о «войне» за Крым с Россией.

Певица Лолита Милявская рассказала о стоимости жилья в Болгарии. Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии.

Веркамер просит разъяснить, какие меры правительство готово принять для разрешения вопроса с РФ «царского долга». Во Франции призвали разрешить с Россией вопрос «царского долга».

Россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает этот показатель удручающим. В Госдуме назвали серьезной проблемой популярный возраст рождения россиянками первенца.