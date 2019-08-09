Чем сирийская «умеренная оппозиция» отличается от ИГ* и отличается ли

Курдские информационные источники опубликовали имена и данные террористов «Исламского государства»1, которые в настоящее время воюют в составе бандформирований «умеренной оппозиции» на севере Сирии. «Информационный центр Рожавы» (Rojava Information Center) подтверждает: большое количество «бывших» террористов запрещенной в России группировки нашли себе место в рядах протурецких формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) — той самой «умеренной оппозиции», которую в борьбе с Дамаском поддерживают также страны Запада. Федеральное агентство новостей изучило распространенный курдскими источниками документ.

Как сообщает информационный центр, некоторые имена в списке из 43 террористов и сторонников ИГИЛ1, опознанных в рядах «умеренной оппозиции», были получены исследователями RIC и специалистами по анализу открытых источников из каналов в Telegram, которые использует «оппозиция» в Африне, другие были предоставлены бюро международных отношений Северо-восточной Сирии, а третьи были названы на форуме по проблеме ИГИЛ, который прошел в Камышлы в начале июля. Среди названных боевиков — главари бандформирований и «бригад» ССА, вербовщики и координаторы, работающие непосредственно с турецкими разведывательными службами.

Важность представленных сведений сложно переоценить.

В списке — такие имена, как Измаил Фирас аль-Аббар, который был командующим сил «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор, а после стал главарем бригады в протурецких формированиях ССА в Африне; Базиль Найеф аль-Шахаб, известный как Абу Зейд аль-Таи, который воевал в составе ИГИЛ против курдских формирований в Айн эль-Арабе (Кобани), а сейчас является одним из полевых командиров протурецких боевиков группировки «Лива Султан Мурад», которая принимает участие в оккупации Африна; Абу аль-Бараа аль-Ансари, который командовал силами «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре, а сейчас является полевым командиром группировки «Ахрар аш-Шаркия»; и множество других.

«По всему Африну такие группировки, как «Ахрар аш-Шаркия» и «Лива Султан Мурад», вводят так называемый шариатский закон и участвуют в грабежах, похищении людей, убийствах, пытках и изнасилованиях», — отмечает Rojava Information Center, ссылаясь на отдельный доклад о преступлениях ССА.

Этот доклад, отмечает RIC, будет представлен в ООН, чтобы доказать причастность боевиков «умеренной оппозиции» к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенных при поддержке Турции.

Что важно — в списке приводятся краткие данные о прошлом боевиков в ИГИЛ и других группировках, воевавших против правительства Сирии. Многие боевики прошли долгий путь, переходя из одной группировки в другую. Например, террорист ИГ1, известный как Абу Яруб (настоящее имя Шаддад Аббуд аль-Акла), был в начале войны известным активистом «Свободной сирийской армии» в провинции Хасака, но после того, как с помощью России были достигнуты договоренности между ССА и Дамаском, уехал в Меядин и присоединился к ИГИЛ. Очевидно, для «известного активиста» главное было — воевать, и все равно — за кого.

А некий Хамад Абдулла 1995 года рождения, несмотря на молодость, успел повоевать за связанную с «Аль-Каидой»1 группировку «Джебхат ан-Нусра1» (обе группировки запрещены в РФ), потом присоединился к «Исламскому государству» (вероятно, впечатленный военными успехами ИГИЛ в 2014–2015 годах), а после смог через территорию Турции добраться до Африна, где нашел свое место в протурецких незаконных вооруженных формированиях. В списке из 43 имен есть и другие боевики ИГИЛ, которые начинали «карьеру» террориста в «Свободной сирийской армии».

Беспокойство вызывает и то, что, по версии Rojava Information Center, многие бывшие члены ИГИЛ непосредственно работают (а возможно, и раньше работали) с турецкими спецслужбами. Так, например, сторонник ИГ Мухаммед Яссин Зар занимается вопросами координации между турецкой разведкой и протурецкими боевиками в Африне, а бывший террорист Хамад ас-Салама является сейчас начальником «службы безопасности» и поддерживает непосредственный контакт с MIT (Национальная разведывательная организация Турции).

Опубликованный список способен пролить свет на роль Турции в Сирии. По всей видимости, Анкара поддерживала все без исключения группировки, которые считала способными нанести урон Дамаску.

За долгие годы войны в разоренной стране выковался новый сорт людей, готовых воевать за кого угодно и за что угодно, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Это классический на сегодняшний день пример «блуждающих джихадистов». Этот феномен известен — идет постоянное перетекание из «Джебхат ан-Нусры» в ИГИЛ, из ИГИЛ в «Джебхат ан-Нусру», оттуда в «Ансар Аллах» и обратно. Потому что рассуждать об «идейно-религиозной составляющей» интересно лишь до поры до времени — пока кушать не захочется, — отметил Чупрыгин в беседе с Федеральным агентством новостей. — А большинство этих ребят воюют на материальной основе, им платят деньги, и, соответственно, если в одном месте начинают платить больше, чем в другом, их глаза начинают «косить» в эту сторону».

Востоковед напомнил, что процесс перетекания боевиков из одних группировок в другие продолжается с самого начала войны в Сирии.

«Просто раньше наблюдалось перетекание из условной «умеренной» оппозиции в условную «джихадистскую» — потому что там и платили больше, и победы были значительные. А сейчас, после того как «Исламское государство» потеряло свои территории, потеряло серьезные финансовые возможности и перешло к подпольной партизанской борьбе, которая не всем подходит и не всем нравится — поскольку там и финансирование другое, и угрозы другие, и комфорта нет, идет перетекание на сторону, где есть финансовые гарантии и гарантии жизненные. В «объятиях» Турции они чувствуют себя защищенными во многих отношениях», — подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул: изначально «Свободную сирийскую армию» составляли в значительной части предатели и дезертиры из Сирийской арабской армии, люди, которые нарушили присягу и предали свою родину и свое правительство.

«Есть одна данность, которая не изменяется от страны к стране, какой бы режим там не существовал. Это — военная присяга. Все понимают, что человек, нарушивший присягу один раз и ставший предателем, не может быть объектом доверия никогда больше в жизни. Предавший один раз предаст потом много раз. Поэтому говорить, что ССА это какая-то «сила», кого-то или какие-то идеи представляет, не приходится — это сборище дезертиров, — отрезал Андрей Чупрыгин. — Которым абсолютно все равно, кто в их рядах находится, чем занимается, а единственное, что их интересует — кто и когда будет платить зарплату. Вот и все».

Турция, не разбираясь в сортах боевиков, просто нанимает тех, кто обладает общевоенным и боевым опытом, считает востоковед. Это прагматичная позиция турецкой разведки, на которую никак не влияет плохое или хорошее отношение к ИГИЛ.

«Дезертирство же не отменяет военного и боевого опыта. Это существующий достаточно давно источник военных и офицерских кадров, которые можно использовать для привлечения к боевым действиям и формирования новых группировок. Они специалисты, они профессионалы. Другой вопрос — в том, что у них очень низкий уровень морально-этический, но это уже совсем другая категория, на них уже никто не будет опираться с точки зрения идеологии, идейности, религиозности и так далее, — отметил востоковед в беседе с ФАН. Этим же, кстати, страдает большинство джихадистских формирований, которые собраны под религиозными знаменами, но на самом деле довольно далеки от этого. Сирия — территория такая. С 2011 года война, разруха, работы нет, источников существования мало, и те, что есть, периодически съеживаются. Была территория, на которой можно было зарабатывать — территория ИГИЛ, где военным бизнесом занимались со страшной силой. А теперь надо искать альтернативу — а альтернативой сейчас являются турки. Потому что турки четко гнут свою линию, они ясно понимают, что они хотят там сделать, понимают, что в это надо вкладывать деньги, и вкладывают их. Но Анкара мыслит, что чем своих необстрелянных ребят кидать в мясорубку, лучше взять и нанять бывшего члена ИГ, у которого колоссальный боевой опыт. Да, он из ИГИЛ, ну и что, он, мол, «перековался», думают турки».

1 Организация запрещена на территории РФ.