  Суханкина ответила бывшему продюсеру, который выставил ей многомиллионный иск

Москва, 9 августа. Российская певица Маргарита Суханкина заявила, что не имеет никаких личных финансовых обязательств перед своим бывшим продюсером Андреем Литягиным, который требует от артистки 12 млн рублей за якобы имевшее место нарушение авторских прав. Об этом она рассказала Федеральному агентству новостей.

По словам артистки, она далека от бюрократических вопросов, которыми занимаются ее юристы, однако она точно знает, что не должна ничего Литягину, который, как один из авторов ее песен, исправно получал вознаграждения. Эти выплаты осуществляют компании, которым он сам передал права.

«Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось. Разрыв наших профессиональных отношений начался именно в этот момент», — пояснила певица.

Сооснователь группы «Мираж», в которой некогда выступала Суханкина, и соавтор песен Валерий Соколов тоже считает претензии Литягина безосновательными.

«Сегодня не существует ни одного договора, по которому мы остались должниками. Условия всех договоров, которые были, выполнялись до копейки. Этому есть все подтверждение с нашей стороны. За несколько лет за права Литягина выплачено около 10 миллионов рублей, и ни о каких судебных претензиях на 12 миллионов нам не известно», — подчеркнул он.

Соколов напомнил, что он является соавтором песен, и он передал права на использование хитов «Миража» Суханкиной. Доля Литягина же была приобретена по договору у компании, которой тот передал свои права. Таким образом, Суханкина сегодня обладает полным пакетом прав на исполнение своих песен.

Собеседник ФАН также опроверг заявление Литягина о том, что только заново собранный им коллектив «Миража» получит право исполнять прошлые шлягеры. Соколов обратил внимание на то, что ни он, ни Суханкина не давали разрешения обновленному «Миражу» исполнять песни.

Ранее сообщалось, что Литягин требует от Суханкиной 12 млн рублей за нарушение авторских прав. Он утверждает, что женщина не имела права исполнять песни группы «Мираж», состав которой она покинула в 2016 году.