Сирия, 9 августа. Боевики обстреляли недавно освобожденный город Аз-Зака в северной части Хамы. Два турецких солдата пострадали в результате атаки курдов в Африне. Тела неизвестных были найдены в зоне контроля SDF**** на севере Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести огонь по расположениям исламистов на границах «Большого Идлиба».

Курды: атаковали турецкую военную базу недалеко от Африна на северо-западе Алеппо; арестовали мужчину в городе Сулук в северной части Ракки.

ВС Турции: открыли огонь по позициям курдов в районе Тель-Рифата в Алеппо.

Провинция Алеппо

В северной части региона возобновились ожесточенные столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и бандгруппами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке ВС Турции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), двое турецких военнослужащих получили ранения в результате атаки, предпринятой курдскими радикалами вблизи военной базы «Кимар» к югу от Африна. Отмечается, что пострадавшие уже были эвакуированы при помощи вертолетов ВВС Турции.

Со ссылкой на данные Минобороны Турецкой Республики Twitter-канал (TRTWorldNow) передает, что со своей стороны турецкие войска и их союзники открыли огонь по позициям Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Тель-Рифата. О последствиях массированных ударов пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) передает, что два тела неизвестных были обнаружены в зоне контроля курдских вооруженных формирований в районе населенного пункта Абу-Хашаб на севере от Дейр-эз-Зора. О причинах их гибели не сообщается, личность убитых также установлена не была. Местные активисты полагают, что в случившемся замешаны террористы подпольных групп «Исламского государства»1, число вылазок которых на оккупированных курдами территориях в последнее время заметно возросло. Более точные сведения пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

Не утихают вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков антиправительственных формирований. Как передает новостной портал Step News Agency, артиллерийские дивизионы САА продолжают вести огонь по оборонительным сооружениям исламистов вблизи Аль-Хубейта. Кроме того, под ударом оказались места базирования радикалов у города Абидин. В свою очередь боевики в очередной раз провели обстрел населенных пунктов, подконтрольных САА. Так, ударам из РСЗО «Град» подвергся город Аз-Зака, недавно освобожденный САА.

Подконтрольные джихадистам источники продолжают публиковать сообщения о потерях со стороны сирийских войск. Так, в соответствии с неподтвержденными данными Twitter-канала (jisrtv), САА лишилась нескольких солдат в районе населенного пункта Аз-Зарзур. Тем не менее эти сведения нуждаются в проверке.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) по неизвестным причинам арестовали одного из мирных жителей в городе Сулук, расположенном в северной части Ракки. Мужчина по имени Халед Аль-Алала был задержан после обыска, проведенного в его доме.

Между тем военный источник в сети Twitter (wwn202) сообщает о том, что еще несколько тел мирных жителей были эксгумированы из братской могилы, которая была обнаружена в районе лагеря «Ат-Талаи» южнее административного центра провинции в июне. Напомним, в конце прошлого месяца из захоронения были извлечены останки 20 человек. Отмечается, что практически все, кто погребен здесь, стали жертвами бомбардировок ВВС возглавляемой США международной коалиции, проводимых во время битвы за Ракку.

Провинция Хама

Боевики не перестают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы на границах «Большого Идлиба». По информации медиапортала Step News Agency, ракетным ударам подвергся лагерь правительственных подразделений вблизи города Джурин. Оппозиционные СМИ заявляют, что атака привела к гибели нескольких солдат сил САР, а также к уничтожению буксируемой пушки САА. Официального подтверждения данные сведения, тем не менее, пока не получили.

Между тем военнослужащие САА продолжают атаковать укрепрайоны боевиков «Джейш Аль-Иззы» на подступах к населенным пунктам Кафр-Зета и Сайяд, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (hmosyrian1).

1 Организация запрещена на территории РФ.