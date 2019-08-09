ЦИК не допустил Яшина на выборы в МГД из-за использования служебного положения

Москва, 9 августа. Центризбирком отклонил жалобу экс-кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина и не допустил его к участию в выборах.

Яшину отказали в связи с тем, что в его подписных листах были выявлены 76 фальшивых подписей. Кроме того, ЦИК пришел к выводу, что Яшин воспользовался служебным положением при агитации. Дело в том, что он опубликовал в Сети видеоролик о своих трудах на посту главы Красносельского округа, а это является нарушением запрета на применение своего статуса в ходе предвыборной гонки.

Отметим, что Яшин стал не единственным кандидатом в МГД, кто из-за поддельных подписей был снят с участия в выборах. Отказано было также юристу ФБК Любови Соболь, директору «фонда» Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову и ряду других лиц.

Сегодня в Мосгоризбиркоме сообщили также, что в подписных листах 13 кандидатов были найдены почти 10 тыс. подписей избирателей с несуществующими паспортными данными. В частности, у Соболь число таких подписей составляет 268, а у Жданова — 458.

При проверке подписных листов избирательные комиссии ранее выявили 339 подписей мертвецов. Тут особо отличилась скандальная юрист ФБК. Кроме того, она организовала самую настоящую фабрику по подделке автографов избирателей. Для этого протеже Навального наняла нескольких рисовальщиков. Они работали в съемной квартире, а в перерывах между подделкой подписных листов пили пиво.