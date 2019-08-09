В Госдуме рассказали россиянам об опасности отдыха в Тунисе

Эксперты отмечают, что Тунис является крайне небезопасной страной с высоким уровнем преступности, что негативно сказывается на других туристических направлениях — Турции и Египте, то есть странах, которые расположены неподалеку. Например, в четверг там вновь произошли два теракта.

Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин предостерег россиян от поездок в Тунис, поскольку визит в эту страну может обернуться потерей жизни. Политик отметил, что боевики ИГ1 (запрещена в РФ) перебрасывают свои силы в государства Африки, в том числе и Тунис. Он является для террористов особенно востребованным, потому что правоохранители не в состоянии навести порядок в стране.

«Наша задача, в частности, задача турагентств, департамента по туризму и федерального агентства по туризму — проинформировать наших граждан о том, что происходит в той или иной стране, части света. Где негативная криминогенная обстановка, где совершается наибольшее количество преступлений и так далее. Об этом наших граждан необходимо предупредить, а дальше они, взрослые люди, будут принимать решения.

По мнению парламентария, если государство обеспокоено притоком туристов, то его власти должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им безопасность, однако в Тунисе подобное не происходит.

Парламентарий посоветовал гражданам России отдыхать не за границей, а у себя дома, благо здесь есть немало курортов.

«Русским лучше отдыхать в России. Инфраструктура и курорты позволяют нам отдыхать не хуже, чем за границей. У нас замечательный климат, замечательные туристические места. Чем больше людей будет отдыхать в России, тем ниже будут становиться цены. Потому что все затраты, которые несут отели, делятся на количество туристов. Если туристов будет больше, то и цены будут ниже», — резюмировал Александр Шерин.

1 Организация запрещена на территории РФ.