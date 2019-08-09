В Сети появились фото Пугачевой без макияжа и фильтров

Москва, 9 августа. В Сети появились фото Аллы Пугачевой без макияжа и наложенных Instagram-фильтров. Снимки выложил автор Instagram-канала Garri Galkin.

Несмотря на то, что изображенная на фотографиях звезда заметно отличается от своего «официального» образа, фанаты отнеслись «компромату» более чем благосклонно. Большинство подписчиков сошлись во мнении, что Пугачева в любом случае заслужила уважение. Кроме того, не стоит забывать, что певице уже 70 лет, а старение победить нельзя, как ни старайся.

«Время идет. Мы все не становимся моложе. А она талантливая и красивая женщина. Мама. Жена и бабушка. И пусть счастье не покидает ее», «С фильтрами или без них все равно самая лучшая», «Мы любили и любим тебя настоящую — талантливую. Ты наша примадонна», — пишут фанаты.

Некоторые из подписчиков даже предположили, что на самом деле опубликованные фотографии не являются достоверными, и в жизни Пугачева на самом деле выглядит лучше. Одни обвинили во всем папарацци, которые умеют снимать звезд в невыгодном свете, другие — популярный эффект состаривания.

Речь идет о разработанном российским программистом приложении FaceApp, которое редактирует фото, показывая, как человек будет выглядеть в старости. В соцсетях даже был запущен флешмоб, в рамках которого звезды намеренно добавляли своим фотографиям лишние годы.

Телеканал 360 решил провести эксперимент и посмотреть, насколько прогноз FaceApp соответствует действительности. Для этого журналисты загрузили в приложение фотографии актеров в молодости, а после сравнили полученный результат с реальными фотографиями постаревших звезд.

Михаилу Боярскому, Мерил Стрип и Брюсу Уиллису повезло — приложение угадало внешность «испытуемых» довольно точно. А вот с Пугачевой FaceApp просчитался. В реальности певица выглядит намного моложе, чем предполагает программа.