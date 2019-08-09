Военный эксперт назвал угрозы вывода войск США из Германии «пустой болтовней»

Американский посол в Германии Ричард Гренелл сообщил, что недостаточное выделение Берлином средств на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны.

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для собственных нужд», — сообщил посол США.

По словам Гренелла, часть воинского контингента США может быть передислоцирована из Германии в Польшу по причине нежелания ФРГ увеличивать расходы на оборону до 2% от ВВП. Посол США считает, что Берлин использует бюджет больше на внутренние расходы, чем на военные. Поддержала Гренелла посол США в Польше Джоджетт Мосбахер, которая сказала, что, в отличие от Германии, Польша исполняет все обязательства по расходам на оборону перед Соединенными Штатами и НАТО.

Угрозы от США по выводу войск из Германии являются «пустой болтовней», считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

«Пока в планах американской армии нет передислокации войск из Германии в какую-либо другую страну. Однако на территории Польши находится бригада американской армии на ротационной основе. Американцы говорят, что не собираются ее размещать на постоянной основе, а будут продолжать практику ротации, чтобы военнослужащие осваивали возможный театр военных действий. Президент США благосклонно отнесся к намерениям Польши разместить постоянную военную базу. Но это планировалась сделать за счет переброски войск из США, а не с территории Германии. В ФРГ нет полноценных развернутых бригад американской армии. Там находятся только бригады армейской авиации и штабы пятого и седьмого армейских корпусов вооруженных сил в Европе. Таким образом, это штабные подразделения связи и армейской авиации. Еще одна бригада военно-воздушной авиации у США в Италии. Это все войска, которые размещены в Европе», — заявил Мураховский в беседе с Федеральным агентством новостей.

Финансирование всех вооруженных сил в Европе идет со стороны США, говорит военный эксперт. Блок НАТО частично финансирует инфраструктуру, которая там размещается, подчеркивает Мураховский.

По некоторым данным, в Германии размещены 35 тысяч американских солдат. В Вооруженных силах США, находящихся в Германии, занято более 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких вольнонаемных. Десятки тысяч других рабочих мест зависят от размещения в ФРГ американских войск.

Кроме того, в Польше только приветствуют размещение дополнительного американского военного контингента, заявляя, что готовы потратить на это «дополнительные средства».