Кузбасские цыгане несколько месяцев держали девушку в рабстве

Кемерово, 9 августа. Следственный комитет РФ направил в суд дело в отношении цыганской семьи, которая несколько месяцев держала в рабстве девушку, избивая ее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По данным следователей, принадлежащие к цыганской этнической группе мать и сын привезли из областного центра к себе в частный дом в Мариинске молодую девушку. Она не имела определенного места жительства и согласилась помогать по хозяйству. За работу семья пообещала кормить и одевать ее, однако у девушки забрали телефон и документы. При этом обвиняемые оскорбляли 21-летнюю помощницу и избивали ее. За отказ колоть дрова девушке порезали предплечья и ягодицы.

Девушка находилась в рабстве с лета по осень 2015 года. О незаконном удержании человека сообщили соседи, девушка смогла попросить их о помощи. В ходе спецоперации ее удалось освободить, однако обвиняемые скрылись с места преступления, сообщает «Газета Кемерова».

Подозреваемых удалось задержать лишь в марте 2019 года в Иркутской области. Злоумышленники были доставлены в Кемеровскую область, где 58-летнюю мать и ее 27-летнего сына заключили под стражу. Их обвиняют по статьям об использовании рабского труда с применением насилия, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего и истязаниях, совершенных группой лиц.