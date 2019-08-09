Украина и США обсуждают новые поставки американских Javelin

Киев, 9 августа. Правительства Украины и США обсуждают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой продать ей больше комплексов Javelin в рамках программы внешних военных продаж министерства обороны Соединенных Штатов. По утверждению украинской стороны, необходимость в увеличении объемов количества комплексов связана с «оборонительными целями».

«Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий», — подчеркнул Тейлор.

Напомним, в апреле минувшего года Украина получила 37 ракетных комплексов Javelin и 210 ракет. Одним из условий было обязательство Киева не использовать американское вооружение на линии столкновения в Донбассе. Ранее сообщалось, что подаренные американцами противотанковые ракетные комплексы вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК.

Военный историк Юрий Кнутов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что в украинской армии все поставлено с ног на голову, все запреты, договоренности не выполняются, и каждый небольшой начальник уже считает себя генералом. Также он предположил, что Javelin были проданы в ДНР и ЛНР.