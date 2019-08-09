В российские кинотеатры запретят приходить со своей едой

Москва, 9 августа. Минкультуры РФ подготовило поправки в закон о запрете приносить в кинотеатре еду и напитки. Исключение составляет купленная на территории кинотеатра продукция.

Проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» размещен на портале правовой информации. В проекте отмечается, что в целях сохранения имущества, обеспечения безопасности и порядка демонстратор фильма может установить запрет на пронос в кинотеатр еды и напитков, в том числе алкогольных, пишет Deita.ru. Исключением могут составлять продукты, купленные в специализированных торговых точках на территории кинотеатра, сообщает «Парламентская газета». В документе отмечается, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или выпроводить его из зала в случае нарушения им правил посещения.

В ведомстве отметили, что поправки были разработаны по просьбе представителей киносетей. Они пожаловались на то, что возможность приносить в кинозал свою еду и напитки ведет к падению доходов кинотеатров, отмечает «Царьград». Инициатива в настоящий момент проходит общественное обсуждение.

Ранее в Минкультуры заявили, что ведомство планирует устранить прокатное «кинонеравенство» в российских селах. Министерство планирует через Фонд кино направлять премьерные фильмы в села на льготных условиях.