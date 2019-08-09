МВД Украины подготовило почти тысячу полицейских для «интеграции» Донбасса

Киев, 9 августа. Министерство внутренних дел Украины подготовило почти 800 полицейских, которые будут задействованы для «интеграции» неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в настоящий момент специалисты изучают социально-экономическую ситуацию в регионе, настроения людей и возможность возврата потерянного бизнеса. Чтобы обеспечить порядок в Донбассе Киев планирует создать там 16 отделов и отделений полиции. Каким образом Украина собирается возвращать территории для их последующей интеграции — не уточняется.

Отметим, что, несмотря на очередное перемирие, ситуация на востоке Украины продолжает накаляться. Как сообщал телеканал 360, накануне украинская армия перебросила военную технику в населенные пункты Дружба, Попасная и Зайцево (находятся под контролем Киева).

Президент страны Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявлял, что установление мира в Донбассе станет его задачей номер один, когда он приступит к исполнению своих полномочий, однако пока что политик не предпринял ни одного шага, направленного на урегулирование ситуации.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.