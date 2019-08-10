Минобороны открыло «Миссию в Сирии» Минобороны России 1 августа открыло на своем сайте новый, систематически обновляемый раздел под названием «Миссия в Сирии», где теперь публикуются отчеты об антитеррористической работе ВС РФ в Сирийской Арабской Республике. Вскоре была выложена первая серия роликов, запечатлевших авиаудары российских ВКС по военным объектам террористов в провинции Идлиб. Была показана ликвидация джихадистов и пикапов террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой», а также уничтожение подготовленной к применению артиллерии и резервов исламистов. Также раздел будет регулярно пополняться видеодоказательствами нарушений боевиками режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и других преступлений террористов в Сирии. Кроме того, «Миссия в Сирии» будет отдельно освещать гуманитарную деятельность российских сил в арабской республике. Соответственно, в разделе будут публиковаться сообщения о проводимых Центром по примирению враждующих сторон гуманитарных акциях и сведения об оказании сирийцам помощи в восстановлении социальной инфраструктуры страны. Как отметили в министерстве обороны, новый портал поможет эффективнее противостоять непрекращающемуся потоку фейков о действиях вооруженных сил России в Сирии. Напомним, ранее западные СМИ, опираясь на сфабрикованные псевдодоказательства «Белых касок», обвинили ВКС РФ в нанесении удара по рынку в городе Маарет Ан-Нуман к югу от Идлиба, при том что в это время российская авиация даже не осуществляла никаких вылетов.

13-я встреча в «Астанинском формате» 1-2 августа в Нур-Султане проходил 13-й раунд переговоров по Сирии в Астанинском формате. В переговорах приняли участие страны гаранты — Россия, Турция и Иран, а также представители официального Дамаска и так называемой вооруженной оппозиции. В ходе встречи подробно обсуждалась проблема Идлиба, а также вопрос формирования конституционного комитета Сирии, по которому был достигнут существенный прогресс. По данным МИД Казахстана, соответствующая комиссия была создана полностью. Важным итогом также стало продвижение процесса обмена пленными. Как рассказал глава российской делегации — спецпредставитель президента РФ по урегулированию конфликта в Сирии Александр Лаврентьев, легитимное правительство арабской республики и члены так называемой оппозиции подготовили списки для проведения нового взаимного обмена. Лаврентьев также добавил, что уже в сентябре состоится новая встреча представителей стран-гарантов разрешения сирийского кризиса. Она во многом станет подготовкой к планируемому в октябре трехстороннему саммиту РФ, Ирана и Турции на высшем уровне по ситуации в Сирии.

Короткое перемирие в Идлибе Идлиб стал одной из главных тем в ходе 13-й встречи в Астанинском формате по Сирии. Итогом первого дня переговоров стало заключение соглашения о введении режима без огня на северо-западе арабской республики. В результате договоренности вступили в силу с 00.00 часов 2 августа. Многие бандформирования вооруженной оппозиции поддержали перемирие, однако первые нарушения исламистов начались уже буквально через несколько часов — уже в 6.45 утра «Грады» боевиков ударили по Кардахе, родному городу президента Сирии Башара Асада. В ходе обстрела погиб один местный житель, еще три гражданских лица были ранены. Вскоре террористы вновь начали вести огонь вдоль почти всего периметра Идлибской зоны деэскалации, особенно часто — на севере провинции Хама. Под прицелом джихадистов, в частности, вновь оказались прифронтовые населенные пункты Скальбия, Хальфая и ряд других, из-за чего пострадали как сирийские военнослужащие, так и мирные жители, сообщал Центр по примирению враждующих сторон. Кроме того, боевики так и не выполнили другое важное условие, которое особо оговаривалось на встрече в Нур-Султане, — необходимость выполнения Сочинской сделки, которая предусматривает отвод тяжелых вооружений и техники бандгрупп от линии соприкосновения сторон. В результате 5 августа сирийская сторона была вынуждена возобновить освободительную операцию в регионе и отменить временное перемирие, что предсказуемо вызвало «обеспокоенность» ООН и Запада. При этом нарушений террористов в период режима тишины они традиционно «не замечали».

Неудачные попытки атак боевиков на «Хмеймим» Боевики предприняли новые попытки нападений на авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Как сообщили в Минобороны РФ, первая произошла около 14.30 5 августа. Три снаряда, выпущенные из РСЗО, были зафиксированы летящими в направлении аэродрома с северной стороны от него. Соответственно, огонь велся с западной окраины Идлибской зоны деэскалации — предположительно из района на границе провинций Латакия и Идлиб. Снаряды террористов, однако, не достигли цели и упали в районе деревни Руайсэд Афиф, в результате чего были ранены четыре мирных жителя. В районе 16 часов 8 августа джихадисты выпустили еще четыре реактивных снаряда в направлении аэродрома. Они также не долетели до базы, разорвавшись в мирном поселке в паре километров от нее. В итоге погибли два местных жителя, еще четыре были ранены. Между тем на аэродроме «Хмеймим» разрушений и пострадавших нет, добавили представители МО РФ. База продолжает функционировать в обычном режиме. Стоит отметить, что это уже далеко не первые подобные попытки атак джихадистов. Впрочем, ни одна из них успехом не увенчалась. Ранее террористы также применяли ударные беспилотники.

Продвижение САА в Хаме Сирийская арабская армия (САА) существенно продвинулась в северной части провинции Хама в рамках освободительной операции против боевиков при поддержке ВКС РФ. После взятия поселений Джуббейн и Тель-Маллах в конце июля войска Сирии продолжили наступать вглубь Аль-Латаминского выступа. В результате к началу августа были также освобождены населенные пункты Хасрийя и Абу-Райда, передавало агентство Step News. 2 августа вступил в силу режим прекращения огня, однако после его отмены пятого августа в результате постоянных нарушений джихадистов правительственные силы возобновили наступление, еще несколько приблизившись к стратегическим городам Кафр-Зета и Аль-Латамина, которые почти с самого начала конфликта в Сирии находятся в оккупации исламистов. Так, 7 августа сирийские военнослужащие отбили поселения Аз-Закят и Аль-Арбейн, а на следующий день — Ас-Сахр и Аль-Джейсат. В настоящее время правительственные войска продолжают атаки, готовясь к штурму Кафр-Зеты, столкновения идут вдоль почти всей западной окраины Аль-Латаминского выступа.

Турция и США продолжают делить Сирию На этой неделе Турция в очередной раз анонсировала начало новой военной операции против террористов на севере Сирии за Евфратом. Об этом сказал лично президент Реджеп Тайип Эрдоган 4 августа, как передавало местное информагентство Anadolu. На этот раз данное объявление Анкары прозвучало особенно решительно, тем более на фоне продолжающихся столкновений турецких военных и их союзников с сирийскими курдами из состава проамериканских «Демократических сил Сирии» вдоль почти всей границы. Стычки в последнее время фиксировались в районах городов Тель-Абъяд, Рас Аль-Айн и Камышлы на окраинах провинций Ракка и Хасака. Кроме того, турки усилили разведку вдоль всей границы. При этом обе стороны продолжают стягивать силы к линии соприкосновения. Позже начали появляться сообщения о предполагаемых датах начала операции Анкары. По разным данным, она должна была стартовать в ближайшие недели, но до конца текущего месяца. США, похоже, всерьез обеспокоенные такой перспективой, неоднократно «выражали обеспокоенность» данными планами турок. Глава Пентагона даже заявил, что Вашингтон считает неприемлемыми любые возможные боевые действия Турции на севере Сирии, забыв, что сами американские войска находятся в арабской республике незаконно. Однако это давление, видимо, возымело эффект, поскольку 7 августа Анкара и Вашингтон достигли договоренности по поводу совместного создания так называемой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, которая неоднократно обсуждалась ими ранее. По их замыслам, данный коридор будет достигать 30-40 километров в ширину. В МИД Сирии на следующий день выразили категорическое неприятие американо-турецких соглашений, назвав данную сделку вопиющей атакой на территориальную целостность и суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Пентагон анонсировал возрождение ИГ* Генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн 7 августа представил доклад об операции коалиции США в Сирии. В нем он указал, что запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» в настоящее время «возрождается в САР и укрепляет свои возможности в Ираке». По словам представителя американского военного ведомства, террористическая организация усиливается, несмотря на полную утрату территориального анклава, в первую очередь якобы по той причине, что американцам пришлось уменьшить объемы поддержки курдских союзников в Сирии, которые будто бы нуждаются в большем количестве вооружений и лучшей подготовке. Именно это Файн использует как отговорку по поводу того, почему американские военнослужащие и их союзники не смогли уследить за лагерем беженцев «Аль-Хол» в Хасаке, где, как рассказал сам инспектор, активно распространяется псевдоидеология ИГ. По его данным, в Сирии и Ираке в сумме сейчас остается от 14 до 18 тысяч боевиков «Исламского государства», среди которых порядка трех тысяч иностранных наемников.