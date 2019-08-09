Крымский депутат назвал дешевой провокацией поднятие флага Украины в Судаке

Украинские националисты подняли в Судаке флаг Украины в память о четырех солдатах ВСУ, погибших в Донбассе 6 августа. Об этом сообщил в соцсетях советник главы Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев. Ему ответили в Госсовете Крыма.

«Сегодня утром в городе Судаке местные патриоты Украины подняли украинский флаг в знак памяти о четырех убитых солдатах ВСУ 6 августа 2019 года», — написал в Facebook Ковалев.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк назвал произошедшее «провокацией чистой воды», с помощью которой определенные люди хотели привлечь к себе внимание.

«Но это дешевый и вульгарный способ привлечь к себе внимание. К тому же они шли на провокацию, понимая, что не понесут за нее серьезной ответственности — в России не сажают за украинский флаг. То есть никто ничем не рисковал, водружая этот флаг, но на Украине их примут за героев. Это пошло. Могу сказать лишь то, что люди, задумавшие эту акцию, далеко не большого ума. И те, кто рассказывают об их «геройстве» в соцсетях, — точно такие же. Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами Украины — восстанавливать экономику, налаживать социальную политику и так далее, — украинские политики занимаются такой пошлятиной и гордятся ею», — сказал крымский депутат в комментарии Федеральному агентству новостей.

Черняк добавил, что Крым не вернется на Украину и этот вопрос закрыт окончательно.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого 95% крымских избирателей высказались за выход полуострова из состава Украины, в которой произошел незаконный госпереворот, поддерживаемый Западом.

Несмотря на то, что состоявшийся референдум соответствовал нормам внутреннего и международного права, США и их партнеры отказываются признавать результаты голосования и обвиняют Москву в «аннексии» части Украины.