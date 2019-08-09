Британцы забыли о регате из-за ног Кейт Миддлтон

Лондон, 9 августа. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла участие в благотворительной парусной регате «Кубок короля», однако вовсе не гонка стала главным предметом обсуждения в соцсетях, а ноги герцогини Кембриджской.

Для участия в соревновании Кейт Миддлтон надела короткие спортивные шорты, продемонстрировав красивые, натренированные ноги, чем покорила всю Великобританию, передает KP.ru.

«Теперь я планирую нанять тренера и показать ему эти фотографии, чтобы он составил мне программу, и я добилась таких же ног», «Какие ноги у Кейт», «Она должна чаще носить мини, это фантастика», — пишут восторженные поданные в комментариях, совершенно забыв о регате.

Отметим, что «Кубок короля» в итоге взяла яхта британского телеведущего и путешественника Беара Гриллса. Принц Гарри, который управлял отдельной яхтой, пришел третьим, а его супруга — седьмой.

Как сообщает телеканал 360, первоначально регату планировалось провести 9 августа, однако из-за ожидаемого синоптиками ливня и ветра было решено перенести мероприятие на 8 августа. Кейт Миддлтон и принцу Гарри пришлось прервать свой отпуск, чтобы присоединиться к гонке. Сама регата проходила на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Герцогиня Кембриджская и ее супруг находились в разных командах, поэтому каждый из них был капитаном своей яхты. Всего в соревнованиях участвовало восемь экипажей.

У четы из королевской семьи уже есть морской опыт. В 2011 году Кейт и Уильям участвовали в регате, которая проходила в Канаде. В тот раз принц обогнал свою жену на пути к финишу, однако спустя три года герцогиня взяла реванш на регате в Новой Зеландии.