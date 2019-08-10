Атаки одиночных стрелков в США – погибли 22 человека. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Трамп ужесточит торговлю оружием Очевидное невероятное: Дональд Трамп удивил оружейное лобби непопулярным заявлением. Президент Стреляющих Штатов Америки, как в последнее время с горечью переводят аббревиатуру США, наконец-то предложил ужесточить правила торговли оружием. О запрете продажи автоматических винтовок речи, конечно, не идет. Но все же: почему вдруг лидер нации посягнул на «святая святых» американского общества, где во многих «приличных» домах вместо иконостаса — оружейный арсенал? Что называется, накипело: в последнее время стрелки-одиночки, словно с цепи сорвались. Штаты еще не опомнились от кровавой бойни в конце июля, как ровно через неделю очередной уикенд превратился в леденящий душу триллер наяву. Сначала от жутких новостей содрогнулся Техас: в торговом центре города Эль-Пасо 21-летний каратель открыл огонь по живым мишеням, словно по героям компьютерной «стрелялки». Погибли 22 человека, 40 ранены. Чудовищную расправу убийца предварил виртуальным манифестом, объясняя свои действия «защитой от иностранного нашествия». Затем новый удар — стрельба унесла жизни еще девяти человек в Дейтоне штата Огайо. И тут же очередной шок — нападение в парке Чикаго, где были ранены семь прохожих. И таких массовых атак с начала года в США (только вдумайтесь) уже более 250! Погибли 125 человек! По сути, идет необъявленная война. После серии публичных расправ Дональд Трамп встретился с пострадавшими и родными жертв в Дейтоне и Эль-Пасо. А накануне заявил: за такие преступления нужно приговаривать к высшей мере. «Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек», — считает Дональд Трамп, президент США. Чтобы остановить массовое заклание, Трамп обсудил ситуацию с главами ФБР, Минюста, губернаторами регионов и членами Конгресса. Горе, по идее, должно помочь прийти к общему знаменателю давним антагонистам — демократам и республиканцам. А ведь еще совсем недавно, несмотря на печальную статистику в самой «свободной» и «демократичной» стране мистер президент кичился американской привилегией беспрепятственно приобретать и хранить оружие, чуть ли не с младых ногтей. Да и в Белый дом миллиардер лихо ворвался, почти как Мюнхгаузен верхом на ядре, в милитаристском запале. Оружейное лобби на предвыборную кампанию Трампа пожертвовало более 30 миллионов долларов. И хозяин Белого дома на голубом глазу клялся и божился в Тwitter: «Вторую поправку к американской Конституции не отменят никогда!». А ведь именно она железно гарантирует право простых смертных на хранение и ношение оружия. Винтовки и карабины уже давно стали равноправными членами многих американских семей. Теперь страсть к оружию придется выжигать каленым железом. Иначе все жители Соединенных Штатов так и будут заложниками смертельной игры под названием «Остаться в живых».

Турецкая операция в Сирии Турецкий гамбит: Анкара готовит «армагедон» в Сирии, жертвуя покровительством США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую войну с терроризмом на Ближнем Востоке. Наполеоновские, точнее, эрдогановские планы весьма амбициозны: очистить от боевиков северную Сирию, где находится многострадальная провинция Идлиб. Но, похоже, стороны конфликта вновь запутаются в квалификации игроков, пытаясь отделить «черные» фигуры от «белых», то бишь «радикальную» оппозицию от «умеренной». Почто Тайипу греха таить: глобальная цель турецкой кампании — «шах» и «мат» курдам, которых вооружают США. К слову, сами Штаты ожидаемо выступили против операции Эрдогана, между прочим, своего же союзника по НАТО. Но именно политика Вашингтона во многом и привела к разрухе в Идлибе: «Американцы, по сути, говорят: «Вот есть террористы «хорошие», а вот есть «плохие», но сколько мы ни обращались к ним с предложениями развести эти стороны и объяснить, как они делят врагов Сирии на «умеренных» и «радикальных» — ничего внятного они сказать не могли», — говорит Андрей Кошкин, военный эксперт. Похоже, мир станет свидетелем самой серьезной партии на геополитической доске с момента вступления Турции в НАТО в 1952-м. Разумеется, если два «короля» — турецкий и американский — в очередной раз не обговорят все ходы. Трамп намерен уломать горячего «султана» Эрдогана перенести операцию восточнее Евфрата, чтобы выиграть время для координации сил политической оппозиции. А иначе Вашингтон может серьезно раскачать политическую лодку Турции, устроив очередную цветную революцию. Очевидно, что больше всех от этой схватки интересов страдает Сирия. Она в свою очередь вероломство и США, и Турции, в регионе законным не считает. Сейчас Дамаск ведет масштабные боевые действия в приграничной Идлибу провинции Хама. Но пока этого явно недостаточно, чтобы положить войне конец. По крайней мере, до тех пор, пока третьи силы в стране преследуют свои политические интересы.

Огонь над Донбассом Президент Украины анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки». Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вполне могут пересечься на одной площадке уже в конце августа. Тема для обсуждения — горячая ситуация в Донбассе. Она стала главной и для очередного телефонного разговора Путина и Зеленского. Подтолкнула к звонку киевского лидера гибель четырех солдат в Донбассе. По версии Киева, в этом, как «всегда», виноваты военнослужащие ДНР. Зеленский попросил президента России «повлиять» на представителей республики. Однако в Народной милиции ДНР опровергли все обвинения. По информации военных, это был несчастный случай. Он произошел во время разгрузки противопехотных мин. Президент России подчеркнул, что для прекращения конфликта украинским войскам необходимо лишь одно — перестать расстреливать Донбасс. Но, видимо, столь простые вещи Незалежная пока понять не в состоянии. Еще 21 июля Донецкая и Луганская народные республики договорились с Киевом о перемирии. Однако «честное украинское», оказалось, не стоит и ломаного гроша. Буквально в тот же день киевская армия нагло обстреляла село в ДНР. Мало того, на этой неделе силовики стянули «всю украинскую рать» на границу линии соприкосновения. Вновь запахло порохом. Парадоксальная логика Киева: якобы хочет мира, но почему-то готовится к войне. А ведь в ходе телефонного разговора глава России напомнил киевскому лидеру о Минских договоренностях. В том числе — о предоставление ДНР и ЛНР особого статуса. Однако позиция новой украинской власти по этому вопросу из серии «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Когда речь заходит о соглашении, Украина начинает юлить. Словно и не было клятвенных обещаний в ходе предвыборной кампании сделать все для окончания войны.

Протесты в Гонконге Гонконг временно поменял статус, из азиатской финансовой мекки он превратился в эпицентр протеста. Новые многотысячные митинги вновь обернулись беспорядками и транспортным коллапсом. Людское море парализовало движение на автотрассах, частично заблокировало работу метро и даже аэропорта. Активисты обменялись «любезностями» с полицией: в ответ на обстрел камнями в ход пошел слезоточивый газ. Протесты в Гонконге бушуют с июня, когда власти региона во главе с Кэрри Лам выпустили законопроект об экстрадиции — он разрешает выдавать подозреваемых ряду юрисдикций, в том числе материковому Китаю. Самые крупные акции, по разным оценкам, собирали от 300 тыс. до 2 млн человек. Митингующие опасаются, что Пекин использует новый закон в политических целях. К слову, сам Китай в провокации беспорядков уже уличил другие страны, в том числе США, и призвал их не совать свой нос в чужие дела. Те само собой открещиваются, впрочем, как и в ситуации с недавней бунтарской волной в России. Российский МИД уличил США и Германию во вмешательстве во внутренние дела нашей страны. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, иностранные дипломаты и журналисты подстрекали москвичей к участию в несогласованных митингах, например, посольство Штатов в российской столице опубликовало маршрут субботней акции, фактически разместив призыв «на баррикады». Информацию активно тиражировали и западные СМИ. Напомним, протесты 3 августа организовали сторонники Алексея Навального, не допущенные к выборам в Московскую городскую думу из-за многочисленных нарушений. Однако все попытки создать массовые беспорядки в итоге успешно пресекли стражи порядка. А вот почерк в создании уличного хаоса, что в Гонконге, что в России, угадывается сразу. Начиная с Тегерана 53-го, Вашингтон провернул по одной схеме более полусотни цветных революций. Причем, без претензии на оригинальность.