Картину известного художника перерисовали в московской галерее

Москва, 9 августа. Неизвестный злоумышленник в московской галерее российского художника Александра Шилова повредил картину, стоимость которой составляет порядка 10 млн рублей.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на Baza, хулигану, личность которого к настоящему моменту не установлена, не понравился один из портретов Владимира Суздальцева, и он решил его перерисовать. Причем посетитель сделал это так искусно, что «сотрудники галереи Александра Шилова на Знаменке не сразу заметили подвох».

Сам живописец Александр Шилов прокомментировал информацию о повреждении картины, заметив, что это вранье.

«Да нет, это вранье. Конечно, вранье», — сказал «360» Шилов.

Напомним, в конце января Денис Чуприков — уроженец Крыма — похитил картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, спокойно сняв ее со стены. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления на следующий день.

Похищенную картину нашли в Одинцовском районе Московской области. Обвиняемый свою вину признал, заметив, что таким образом хотел «привлечь внимание к себе». Ранее стало известно, что Чуприков выплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна.