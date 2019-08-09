Взбунтовавшиеся шахтеры перекрыли дорогу в Донбассе

Киев, 9 августа. Горняки шахты «Кураховская» подконтрольной Украине части Донецкой области перекрыли дорогу, требуя выплатить им долги по зарплате, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Горняки шахты «Кураховская» перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка — они требуют погашения задолженности им по зарплате», — написал Волынец в Facebook.

По словам председателя профсоюза, руководство госпредприятия «Селидовуголь» оказывает давление на звеньевых, бригадиров и проводит с ними «воспитательные работы».

По информации председателя профсоюзной организации шахты «Кураховская» Алексея Сороки, горнякам не выплатили 22% зарплаты за май и по 100% зарплаты за июнь и июль. Всего госпредприятие задолжало работникам около 40 млн долларов. Участие в забастовке принимают около 100 человек. Взбунтовавшиеся горняки не собираются идти на переговоры и прекратят забастовку только тогда, когда долги по зарплате будут полностью погашены.

Отметим, что забастовки шахтеров проходят на Украине регулярно. В июне текущего года почти две сотни львовских шахтеров перекрыли дороги, ведущие в Польшу, требуя выплатить им долги по зарплате. Из-за забастовки работу временно остановили все шахты Западной Украины, пишет НСН.