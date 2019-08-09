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Концерн «Калашников» презентовал электрокар для такси и каршеринга

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Концерн «Калашников» презентовал электрокар для такси и каршеринга

Москва, 9 августа. Российский концерн «Калашников» в рамках VII Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) в Москве презентовал электрокар UV-4.

По словам разработчиков, новинку можно использовать на предприятиях, по территориям которых нужно передвигаться на большие расстояния, но все же главным предназначением UV-4 является использование в качестве такси, а также каршеринг, сообщает телеканал 360.

Мощность этого электрокара составляет до 50 кВт. Ее максимальная скорость составляет 80 км/час, а заряда может хватить на 150 км. Представители концерна уточнили и параметры машины. Вес UV-4 составляет 650 кг, длина — 3,4 метра, а высота — 1,7 метра.

Как отмечает «Царьград», этот электромобиль отличает его низкая взрывоопасность в случае ДТП. И еще одним большим плюсом является то, что он не требует максимального техобслуживания.

Ранее портал «Ридус» сообщал о почти двукратном росте продаж поддержанных электрокаров в России. Первое место по продажам электромобилей с пробегом в РФ занимает Приморье. Владелец электрокара, проживающий в Приморском крае, в комментарии агентству Deita.ru заявил, что в целом доволен машиной, но пожаловался на отсутствие цивилизованных условий для его нормальной эксплуатации.

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