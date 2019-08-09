Как не прогореть на переводах с ИП в грядущем бизнес-сезоне

В преддверии начала нового бизнес-сезона многие предприниматели начинают задумываться не только о развитии своего направления и преумножении дохода, но также и о сохранении того, что уже имеется. Эксперт рассказала Федеральному агентству новостей о способах законно сэкономить индивидуальному предпринимателю в условиях нынешней экономики.

В последнее время стало модно работать не на кого-то, а на себя. Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России больше юридических. Только в этом году в стране официально зарегистрировано 4,014 млн ИП, в то время как количество юридических лиц составляет 3,98 млн. И это при том, что еще в самом начале подъема своего бизнеса «одинокие» предприниматели сталкиваются с множеством трудностей, связанных как с организационными, так и с финансовыми вопросами. Например, в зависимости от модели бизнеса и от сферы деятельности для выхода на самоокупаемость стартапа необходимо от двух-трех месяцев до нескольких лет.

«Трудности могут появиться, когда предприниматель хочет воспользоваться заработанными средствами в личных целях: для этого ему необходимо снять деньги с расчетного счета. Обычно такая операция облагается комиссией банка, поэтому, даже несмотря на то, что с полученного дохода уже был уплачен налог, предприниматель, по сути, вынужден платить дважды, чтобы иметь возможность воспользоваться своими деньгами», — пояснила ФАН начальник управления по работе с клиентами и развитию бизнеса «Синко-банка» Ирина Елисеева.

Как отметила эксперт, сейчас существует четыре основных способа снять деньги со счета ИП. В кассе банка — нужно подавать заявку заранее, чтобы в наличии точно была нужная сумма, плюс придется заплатить процент банку. Через cash-карту — можно снимать деньги в любое время, без предупреждения, но чаще всего придется заплатить за обслуживание и отдать процент. К тому же часто на таких картах есть ограничения по снимаемой сумме. Перевести на личный вклад — можно получить проценты за размещенные во вкладе средства, но, как правило, только после окончания срока вклада. Через карту физического лица — можно переводить в любое время через онлайн-сервисы, так что не нужно идти в отделение банка. Лимиты и наличие процента зависят от банка.

«Таким образом, у каждого из способов есть свои плюсы и минусы, однако самый удобный и быстрый вариант — воспользоваться банковской картой. Лучше, чтобы карта была того же банка, в котором у ИП уже открыт расчетный счет, — подчеркнула собеседница агентства. — Это позволит переводить средства в личном кабинете быстро и в любое время дня независимо от графика работы банка».

По словам Ирины Елисеевой, нужно также обращать внимание на условия переводов, лимитов снятия и пополнения, комиссии за выдачу наличных. Например, в некоторых банках клиентам — держателям карт Mastercard разрешено с помощью перевода с расчетного счета ИП пополнять карту. При этом не взимается комиссия и не устанавливается лимит по сумме.

«Переводя деньги со счета ИП на банковскую карту, клиент должен помнить, что по закону операции по счету могут быть приостановлены, например, если есть сомнения относительно источника происхождения средств. Нам, банковским служащим, необходимо постоянно оценивать операции по рекомендациям Банка России», — подчеркнула эксперт.

Как правило, отмечает собеседница ФАН, Росфинмониторинг может обратить внимание на операции с деньгами, сумма которых составляет более 600 тысяч рублей. Если у клиентов для проведения операции есть подтверждающие документы (договор поставки, зарплатный реестр и т. п. — Прим. ФАН), то такие операции не вызывают дополнительных вопросов у банков.

В любом случае банки всегда открыты к диалогу с клиентом и готовы дать профессиональные советы по проведению банковских операций для полного соответствия законодательству, в том числе нерезидентам РФ.