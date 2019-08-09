Соратник Зеленского заявил, что Киев должен выполнить минские договоренности

Киев, 9 августа. Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков призвал Киев выполнить минские соглашения, чтобы вернуть Донбасс

«О чем можно сегодня с уверенностью говорить, так это о том, что мы должны двигаться в рамках минских договоренностей. Мы от этого не можем отойти», – заявил соратник украинского президента Владимира Зеленского в интервью местному телеканалу 112.ua.

В частности, он указал на такие пункты, как отведение вооружения с линии соприкосновения, а также прекращение огня.

«К сожалению, это точечно, но надо к этому стремиться и эту практику распространять на всю линию разграничения», – подчеркнул политик.

Глава партии Зеленского отметил, что только выполнение минских соглашений может помочь Киеву «вернуть Донбасс».

«Это действительно даст возможность вернуть территории», — сказал Разумков.

Отметим, что вопрос об особом статусе Луганской и Донецкой Народных Республик Разумков обошел стороной, хотя во время последнего телефонного разговора Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, президент РФ четко дал понять, что кровавый конфликт в Донбассе киевские власти смогут прекратить, если ВСУ прекратят обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР, а также народным республикам будет предоставлен особый статус, пишет «Царьград».

Кроме того, как отмечает телеканал 360, в ходе беседы 7 августа Путин и Зеленский Путин и Зеленский договорились о подготовке встречи в «нормандском формате».