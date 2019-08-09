РФ и Белоруссия устранили все разногласия по вопросу Союзного государства

Москва, 9 августа. Россия и Белоруссия сняли все имеющиеся противоречия касательно сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом в пятницу заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Так он прокомментировал итоги встречи премьер министра РФ Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Сергея Румаса.

«Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, в течение месяца Медведев и Румас финализируют договоренности, после чего начнется работа по корректированию законодательства.

Напомним, что в июле президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге. Лидеры стран обсудили вопрос создания Союзного государства, однако так и не смогли прийти к соглашению по ряду пунктов. Тем не менее, Москва и Минск не стали замораживать обсуждение Союзного государства и продолжили переговоры.

Тем временем, в самой Белоруссии идет подготовка к парламентским выборам. Как сообщает телеканал 360, Лукашенко уже назначил дату голосования в Совет Республики (верхняя палата)на 7 ноября, а в Палату представителей — на 17 ноября.

Союзное государство предполагает создание вокруг РФ и Белоруссии единого военного, юридического, валютного, политического и культурного пространства. Лукашенко предлагал учредить единую валюту, однако стороны пока не пришли к соглашению по данному вопросу.