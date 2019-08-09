В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против Российской Федерации климатическое оружие.

Накануне вечерний эфир федеральных телеканалов для москвичей был прерван штормовым предупреждением МЧС. Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» поблагодарил спасателей за это оповещение и отметил, что лето в этом году действительно не задалось по всей стране. При этом парламентарий не исключил, что к погодным аномалиям могут быть причастны так называемые западные партнеры России, которым не дает покоя военная мощь нашей страны.

«Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них там гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве… То есть «вашингтонский обком» у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться. А МЧС — молодцы», — заявил депутат Госдумы то ли в шутку, то ли всерьез.

Ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева прокомментировала это предположение Алексея Журавлева в своем Telegram-канале.

«Сейчас Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выяснит, кто нас атаковал климатическим оружием — Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос», — написала журналистка.

Напомним, вчера сенаторская комиссия провела расширенное заседание, посвященное вмешательству Запада во внутренние дела России через выборы в Мосгордуму. Парламентарии и приглашенные эксперты разобрали конкретные случаи, указывающие на причастность США и их союзников к массовым беспорядкам, организованным выдвиженцами, которых не зарегистрировали на выборы в столичный парламент в качестве кандидатов из-за подделки подписей. По итогам этого заседания правительству будут предложены определенные законодательные и не только механизмы, пресекающие деятельность ставленников Запада по дестабилизации внутренней обстановки в РФ.