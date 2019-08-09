СК возбудил дело в отношении мэра Туапсе

Краснодар, 9 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева, об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Мэра Туапсе подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По данным следствия, в мае текущего года к Звереву обратился индивидуальный предприниматель с просьбой предоставить в аренду земельный участок на 49 лет. Зверев, зная о невозможности выделения участка без проведения торгов, издал указ о выделении земельного участка в Туапсе в аренду.

В постановление о выделении участка были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. Зверев заключил договор аренды сроком на 49 лет по заниженной стоимости арендной платы в год. В результате действий мэра в городской бюджет не поступило более 23 млн рублей.

В СКР добавили, что в настоящий момент проводятся следственные действия, сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства преступления и проверяют другие возможные эпизоды правонарушения. Следствие попросило заключить Зверева под стражу, расследование в отношении мэра Туапсе продолжается.

Ранее СКР завел дело на чиновницу из Новороссийска, ударившую журналистку. Дело возбуждено по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».