Московские организации понесли более 100 млн рублей ущерба из-за незаконных митингов

Москва, 9 августа. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного им участниками несанкционированной акции, прошедшей в столице 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба «Мосгортранса».

«Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 миллионов рублей», — передает сообщение пресс-службы АГН «Москва».

Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба поданы в отношении лиц, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после состоявшейся 27 июля незаконной акции. По данному делу сотрудники правоохранительных органов уже задержали 12 человек.

Напомним, прошедшая в столице 27 июля несанкционированная акция была организована так называемой оппозицией, которая пытается оказать давление на Мосгоризбирком, правомерно отказавшийся зарегистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму лиц, предоставивших поддельные подписи. Еще один незаконный митинг провокаторы устроили 3 августа, сообщает телеканал «360». Отметим, что владельцы московских кафе и магазинов понесли в этот день огромные убытки, поскольку им пришлось закрыть заведения из-за несанкционированной акции.

Однако на этом так называемая оппозиция не остановилась. Провокаторы продолжают подвергать граждан опасности, призывая их выходить на незаконные митинги 10 августа. И это при том, что столичные власти согласовали массовое мероприятие на 100 тысяч человек на проспекте Академика Сахарова. Московская полиция предупредила граждан о недопустимости призывов к несанкционированным акциям, сообщает «Газета.ru».

Одной из главных провокаторш, призывающих людей выходить на незаконные митинги, стала юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ее не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей оказались сфальсифицированными, при этом законодательно допускается только 10% брака. Такой исход был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Так, столичные правоохранители обнаружили в одной из съемных квартир «фабрику поддельных подписей». Не побрезговала Соболь и использованием подписей мертвых.

Отметим, что все организаторы несанкционированного митинга были отправлены судом под стражу, кроме Соболь, которая прикрылась от ареста маленьким ребенком. Однако полностью избежать ответственности юристу так называемого ФБК не удалось: она получила крупный штраф и стала фигуранткой административного дела.