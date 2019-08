Лондон, 9 августа. Новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню Nothing On You за несколько часов набрал в Сети больше миллиона просмотров.

Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах Ширан, хип-хоп певец Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону. Они исполняют композицию об отношениях с девушками. Это третий клип на песни Ширана из последнего, вышедшего на свет в июле 2019 года альбома No.6. Новый клип Эда Ширана за несколько часов набрал больше миллиона просмотров в Сети.

Как пишет «Культуромания», ранее вышел ролик на песню Beautiful People с соул-певцом Халидом и Antisocial с рэпером Трэвисом Скоттом.

Напомним, Perfect Эда Ширана признали лучшей песней всех времен. Британцы опубликовали рейтинг 500 лучших песен всех времен, первое место было отдано «Perfect» их соотечественника. За композицию британского певца, уже не раз занимавшего лидирующие места в чартах, проголосовало большинство из 30 тыс. слушателей радиостанций, принявших участие в составлении рейтинга.

Самыми популярными исполнителями были выбраны Джордж Майкл, чью песню «Careless Whisper» сместил с первого места хит Ширана, далее Элтон Джон и его 18 композиций в чарте, певицы Адель и Уитни Хьюстон, также горячо любимые жителями Великобритании. Лучшей группой, по мнению голосовавших, стал коллектив ABBA, который представлен в списке 18 песнями.

В топ-10 списка вошли также композиции Робби Уильямса, Дэвида Боуи и Fleetwood Mac. Напомним, в 2017 году британский исполнитель Дэвид Боуи посмертно был удостоен премии Grammy Американской академии звукозаписи. Награда уже после смерти нашла легенду мировой рок-музыки в номинации «Лучший альтернативный альбом». Почетной премии была удостоена последняя пластинка британца Blackstar.