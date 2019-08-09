Военный эксперт сравнил Эстонию с «клопом» из-за разговоров о слабости НАТО

Эстония рассчитывает на США как на единственную страну, которая способна отразить угрозы безопасности своего государства. Об этом сообщается в подготовленном МИД Эстонии для правительства меморандуме.

«Соединенные Штаты являются единственной страной, которая разделяет фундаментальные ценности, лежащие в основе общественного устройства Эстонии, и обладает достаточной военной, политической и экономической мощью для противодействия атакам, которые могут угрожать Эстонии. Поэтому двусторонние отношения с США имеют уникальное значение для безопасности Эстонии», — указано в документе.

В эстонском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отношения между союзниками по НАТО становятся слабыми и для поддержания постоянной защиты со стороны США необходимо развивать прямой контакт между странами, а не надеяться на силу альянса.

«Несколько европейских лидеров ищут альтернативные методы обеспечения безопасности вне рамок НАТО», — указано в меморандуме.

В этом документе очень много «политического лизоблюдства» Эстонии перед США, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Такое заявление мог сделать человек со слабым уровнем умственного развития. Суть его слов равносильна тому, что слон является для клопа очень надежным защитником. Это похоже на политический прогиб. Но высказывание о том, что Эстония разочарована в НАТО, выглядит достаточно экстравагантно и неожиданно. Таким политическим карликам, как Эстония, США запрещают суетиться под лавкой и что-то там тявкать, замахиваясь на грандиозную и большую структуру НАТО. Это заявление также можно расценивать как эстонский бунт, из-за которого им может серьезно достаться по башке. Эстония не та страна, которая может ставить под сомнение могущество НАТО. На всех встречах и съездах военно-политического блока всегда звучит фраза, что он круче всех. И вдруг какой-то клоп по имени Эстония засомневался в могуществе этого альянса, в который входят 29 стран», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Возможно, здесь звучит скрытое послание о том, что в НАТО такому маленькому государству, как Эстония, можно быть незащищенным, считает военный эксперт.

«Поэтому Таллину лучше напрямую заключать военные союзы с Вашингтоном. А вообще, в НАТО никто не запрещает Эстонии подписывать двусторонние договоры с США. Но всем известно, что эстонцы обладают тугодумием, которое не позволяет им понять, что можно заключать в структурах НАТО двусторонние отношения. Главное, чтобы они не выходили за рамки общей концепции», — сказал собеседник ФАН.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в мире идет усиление борьбы на глобальной политической арене. «Конкуренция великих держав» ведет к разрушению стабильности и порядка в мире, в том числе и к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнул глава альянса.