Захарова оценила последствия публикаций карты ОИ—2020 с «японскими» Курилами

Москва, 9 августа. Публикация Токио карты к Олимпийским играм 2020 года с «японскими» Курильскими островами не идет на пользу развитию двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в начале августа четыре принадлежащих России острова южных Курил появились в разделе маршрута олимпийского огня на карте Японии, которая опубликована на сайте Олимпиады 2020 года. Острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи составители карты отнесли к японской провинции Хоккайдо, пишет «Царьград».

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны», — заявила Захарова.

По ее словам, помимо юридической стороны есть еще и вопрос создания атмосферы для решения сложных вопросов между двумя странами. Захарова подчеркнула, что «такие действия явно не идут на пользу создания подобной атмосферы».

«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», — резюмировала Захарова.

Напомним, отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, напоминает Infox.ru. РФ заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей назвал откровенной провокацией «присвоение» Курил Японией на карте Олимпийских игр — 2020.