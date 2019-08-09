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США бьют рекорды по числу преступлений на расовой и идеологической почве

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США бьют рекорды по числу преступлений на расовой и идеологической почве

Соединенные Штаты поразила невиданная эпидемия преступлений на почве ненависти, которая чревата опасным обострением политической ситуации, предупреждают эксперты. В последнее время США в буквальном смысле стали территорией страха: Америка бьет рекорды по числу преступлений на расовой и идеологической почве.

Подтверждением тому служат два недавних чудовищных эпизода со стрельбой, которые произошли 3 августа в течение 13 часов, унеся жизни более трех десятков человек. По мнению аналитиков, оба шутинга, так на американский манер иногда называют массовые расстрелы, имеют острую политическую окраску.

Кровавая суббота августа

Первая трагедия произошла в городе Эль-Пасо, штат Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, более двадцати получили ранения. Стрелок — 21-летний Патрик Крузиус — зашел в магазин и открыл огонь по посетителям, а затем сдался полиции и согласился сотрудничать со следствием. Крузиусу грозит смертная казнь.

Судя по манифесту, выложенному стрелком в социальных сетях, он придерживается правоэкстремистских взглядов, особенно люто он ненавидит латиноамериканских мигрантов, которых много в Техасе. Среди погибших от рук стрелка — трое граждан Мексики, есть латиноамериканцы и среди раненых. В своем манифесте Крузиус также одобрил массовое убийство мусульман в мечетях Новой Зеландии.

Всего через полсуток после трагедии в Техасе произошло второе массовое убийство, но на этот раз в штате Огайо. Стрелком оказался 24-летний Коннор Бетс, который, в отличие от Крузиуса, придерживался левых взглядов.

Бетс успел убить девятерых, в том числе собственную сестру, и ранить 37 человек, после чего был застрелен полицейскими, оказавшимися поблизости. Причина поступка Бетса неизвестна. СМИ сообщают, что он придерживался левых взглядов, на выборах голосовал за демократов и призывал к установлению в США социалистических порядков.

Президент США Дональд Трамп осудил убийства в Техасе и Огайо, а также призвал Республиканскую и Демократическую партии объединить усилия в борьбе с подобными явлениями. Все ведущие американские СМИ выпустили материалы о двух массовых убийствах за сутки. В большинстве статей утверждалось, что власти не в состоянии решить проблему вооруженного насилия, захлестнувшего США.

Насилие вместо дискуссии

Как отмечают аналитики, расстрелы 3 августа знаменуют важный для США исторический момент — резкое изменение политического тренда. От политических дискуссий люди переходят к прямому насилию, пытаясь физически уничтожить тех, кто имеет другую национальность, другой цвет кожи, другие политические взгляды и так далее.

Шутинги в Техасе и Огайо можно расценивать как начало открытого гражданского конфликта в Америке, который будет иметь тяжелые и, возможно, катастрофические последствия, считают эксперты.

Массовые расстрелы на почве ненависти происходят в США с пугающей регулярностью, но шутингами дело не ограничивается

Массовые расстрелы на почве ненависти происходят в США с пугающей регулярностью, но шутингами дело не ограничивается. Статистика сообщает об общем увеличении за последние несколько лет количества преступлений на почве ненависти, хотя и не все они приводят к столь ужасающему количеству жертв. Это говорит о росте уровня бытовой и гражданской агрессии в США.

Политическая агрессия в американском обществе тоже растет. Так, недавно в штате Кентукки «мирные» протестующие из числа сторонников Демократической партии окружили дом лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконела и напрямую угрожали ему физической расправой. В Нью-Йорке некие активисты (так же, скорее всего, сторонники демократов) разбрасывали флаеры, в которых содержался призыв отправить сторонников Дональда Трампа в концентрационные лагеря.

По части экстремизма не отстают и правые: недавно житель Флориды был приговорен к двадцати годам тюрьмы за рассылку бомб политикам из Демократической партии. Постоянно поступают угрозы левым политикам — представителям национальных и религиозных меньшинств.

Все это заставляет аналитиков предупреждать, что количество актов политического насилия в США будет увеличиваться по нарастающей.

Вместе с ростом числа преступлений на почве ненависти и призывов к насилию по политическим мотивам в США усиливаются общественные страхи и фобии. Так, через несколько дней после расстрелов 3 августа на нью-йоркской Таймс-сквер произошла давка из-за паники, вызванной громким звуком двигателя мотоцикла, который перепуганные жители Нью-Йорка приняли за автоматную очередь. Эксперты предупреждают, что общественные страхи, как и насилие в США, будут нарастать, поскольку правительство, судя по всему, не способно предпринять ничего, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

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