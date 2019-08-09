Экс-жена Потанина подала к бывшему супругу рекордный иск

Лондон, 9 августа. Бывшая жена владельца компании «Интеррос» Владимира Потанина подает иск в суд Лондона, чтобы взыскать с экс-супруга рекордные 5,8 млрд фунтов стерлингов (475,5 млрд рублей).

По информации британской газеты The Telegraph, Наталья Потанина наняла адвоката Чарльза Говарда. Ее бывший муж в свою очередь обратился к крупнейшему специалисту по бракоразводным процессам — Фионе Шэклтон, которую называют «Стальная магнолия». Юрист имеет огромный опыт в подобных делах и прежде работала со многими знаменитыми клиентами.

Так, например, Шэклтон помогла решить проблему с иском о разделе имущества бывшему участнику The Beatles сэру Полу Маккартни, а также представляла интересы принца Уэльского, когда тот разводился с принцессой Дианой.

Отметим, что прежде Наталья Потанина подавала иск о разделе активов «Интеррорса» в российский суд, однако проиграла дело. Она состояла в браке с олигархом более 30 лет, однако в феврале 2014 года пара развелась.

Как сообщает телеканал 360, Владимир Потанин в этом году занял второе место в рейтинге богатейших россиян, составленном агентством Bloomberg. Предприниматель разбогател на 3,29 млрд долларов, уступив первенство лишь совладельцу «Новатэка» Леониду Михельсону, чей капитал в этом году вырос на 5,7 млрд долларов. Кроме того, Потанин занял шестую строчку в списке богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.