Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин оценил работу главы Вологодской области

35
0 Оставить комментарий

Путин оценил работу главы Вологодской области

Москва, 9 августа. Президент РФ Владимир Путин оценил работу губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, отметив, что его планы в регионе реалистичны и должны быть реализованы. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Встреча Путина и Кувшинникова состоялась в Кремле в пятницу. Глава региона отчитался о поручениях главы государства по инфраструктурному развитию Вологодской области. Губернатор отметил, что началось строительство второго моста через реку Шексна.

Кроме того, Кувшинников добавил, что регион развивает туристический проект – вотчина Деда Мороза. В том числе в рамках развития туристической отрасли заканчивается строительство аэропорта в Великом Устюге, также идет проектирование удлинения полосы в аэропорте Вологды. Особое внимание Кувшинников уделил развитию транспортной инфраструктуры и строительству обхода Вологды.

В ходе встречи Кувшинников попросил придать Вологде статус города исторического наследия и включить в федеральную программу развития культуры и туризма. Это позволит получить средства на реконструкции и восстановление Вологодского кремля.

«У вас в целом неплохо идет работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы», — подытожил Путин.

Накануне Путин встретился с главой Оренбуржья Денисом Паслером и обсудил вопросы строительства новых социальных учреждений и ремонт дорог. На встрече глава Оренбургской области попросил у президента дополнительную поддержку, чтобы реализовать государственную программу «Развитие образования» и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров