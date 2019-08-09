Путин оценил работу главы Вологодской области

Москва, 9 августа. Президент РФ Владимир Путин оценил работу губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, отметив, что его планы в регионе реалистичны и должны быть реализованы. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Встреча Путина и Кувшинникова состоялась в Кремле в пятницу. Глава региона отчитался о поручениях главы государства по инфраструктурному развитию Вологодской области. Губернатор отметил, что началось строительство второго моста через реку Шексна.

Кроме того, Кувшинников добавил, что регион развивает туристический проект – вотчина Деда Мороза. В том числе в рамках развития туристической отрасли заканчивается строительство аэропорта в Великом Устюге, также идет проектирование удлинения полосы в аэропорте Вологды. Особое внимание Кувшинников уделил развитию транспортной инфраструктуры и строительству обхода Вологды.

В ходе встречи Кувшинников попросил придать Вологде статус города исторического наследия и включить в федеральную программу развития культуры и туризма. Это позволит получить средства на реконструкции и восстановление Вологодского кремля.

«У вас в целом неплохо идет работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы», — подытожил Путин.

Накануне Путин встретился с главой Оренбуржья Денисом Паслером и обсудил вопросы строительства новых социальных учреждений и ремонт дорог. На встрече глава Оренбургской области попросил у президента дополнительную поддержку, чтобы реализовать государственную программу «Развитие образования» и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».