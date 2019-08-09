Что представляет собой новая операционная система от Huawei 

Китайская компания Huawei представила 9 августа новую мобильную операционную систему Harmony OS. Для чего она нужна и сможет ли заменить ОС Android — в материале Федерального агентства новостей.

Китайская гармония

На открывшейся 9 августа конференции Huawei Developers Conference 2019 китайская компания представила свою операционную систему — Harmony OS (или как ее еще называют китайские СМИ — Hong Meng). Особенность ОС заключается в том, что она распространяется по открытой лицензии, то есть использовать ее может любой желающий.

В основе Harmony лежит так называемое микроядро, которое отвечает за базовые возможности операционной системы и запросы пользователя. Все остальное реализуется за счет дополнительных модулей, что позволяет использовать новинку практически на всех современных устройствах, начиная от умных часов и колонок, заканчивая ноутбуками и автомобильными медиасистемами.

Как рассказал гендиректор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндуна, код знаменитой операционной системы Android насчитывает порядка 100 миллионов строк, в то время как код ее ядра включает еще свыше 20 миллионов. Такой большой объем строчек, конечно же, сказывается на гибкости и быстроте работы Android. Микроядро Harmony OS использует распределенную архитектуру, что позволяет китайской операционке работать с действительно высокой скоростью и использовать только те функции, которые необходимы для тех или иных процессов.

По заверениям Huawei, новая ОС должна быть безопасной, так как в ней применена доверенная среда выполнения с методами формальной верификации вместо функциональной верификации и симуляции атак.

Зачем Huawei новая ОС

Разработка Harmony OS была осуществлена по причине того, что 16 мая 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за деятельности китайской корпорации, которая, по словам представителей Белого дома, угрожает национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов за рубежом. Но на деле это одно из проявлений торговой войны, которая ведется между США и КНР.

В настоящее время американские компании не могут вести дела с Huawei без специального разрешения правительства. Это отчасти стало причиной отказа Google от сотрудничества с китайскими коллегами. В результате ОС Android на мобильных устройствах Huawei и ее дочернего бренда Honor перестала обновляться, а новые модели вообще не получают операционную систему Google и ее сервисы.

Для того чтобы избавиться от зависимости от Android, китайцам пришлось срочно доработать программное обеспечение, разработка которого началась еще в далеком 2012 году.

Позиции на рынке

Китайская корпорация представила собственный аналог ОС Android, который в будущем, как считают в КНР, должен будет распространиться на 1,5 млрд устройств, используемых в Поднебесной. Это кажется разумным и выгодным с экономической точки зрения (от продажи мобильных устройств). К тому же данные пользователей не будут утекать в американское Агентство национальной безопасности, а Huawei не будет зависеть от Google.

Однако создать работающую ОС на базе Linux — это одно дело. И совсем другое — наполнить ее рабочими и безопасными приложениями. К слову, наполнение магазина приложений новым продуктом может занять от трех до пяти лет. При этом необходимо понимать, что подавляющее число пользователей совсем не собираются отказываться от привычных продуктов в Google Play.

Так что китайскому производителю по крайней мере поначалу придется рассчитывать только на собственный рынок, а это значительные финансовые потери. И маловероятно, что Huawei удастся сохранить свое положение на рынке мобильных устройств.