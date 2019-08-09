В Госдуме напомнили Варшаве, благодаря кому из поляков «не делают мыло»

В министерстве иностранных дел Польши опасаются, что Россия сблизится с Евросоюзом, заявил заместитель главы ведомства Марчин Пшидач.

«Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение», — сказал представитель внешнеполитического ведомства в интервью Reuters.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Варшава из-за своего комплекса неполноценности неоднократно позволяла себе нападки на Москву.

«У Польши, которая в свое время входила в Российскую империю, существуют имперские амбиции. Польша всегда будет испытывать ненависть к Российской Федерации, потому что еще свежи воспоминания о том, когда Польша была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. После освобождения она стала участником Варшавского договора и находилась под протекторатом Советского Союза», — говорит парламентарий.

По его словам, в настоящее время Польша зависит от Соединенных Штатов, а потому вынуждена делать агрессивные высказывания в адрес России.

«Польша — это страна, которая долгое время была под кем-то. Сейчас она под Америкой, поэтому возмущается Россией. Когда она находилась под СССР, то возмущалась Соединенными Штатами и Германией», — подчеркивает политик.

Собеседник ФАН посоветовал Варшаве поблагодарить Москву за то, что русские спасли многих представителей польского народа от геноцида.

«Очень хорошо, что на территории Польши сейчас нет концлагерей, очень хорошо, что из поляков не делают мыло. Но они должны помнить, что все это стало возможно благодаря советской армии. Увы, все это быстренько забывается», — с горькой иронией напоминает Александр Шерин.

Также в Польше широко распространены националистические настроения, что тоже мешает Варшаве установить нормальные отношения с другими государствами.

«Мы должны понимать, что Польша — это мононациональное государство. 98% населения этой страны — это поляки. О чем это говорит? О том, что у населения данного государства националистический менталитет. То есть самолюбие, самоидентичность. Поляки не будут признавать никого. Они и с Америкой дружат по расчету; для того, чтобы нагадить России», — возмущается первый зампред комитета ГД по обороне.

Российский политик считает, что Польша с удовольствием аннексировала бы часть территории Украины.