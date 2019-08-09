МИД РФ вновь призвал США отказаться от размещения РСМД

Солнечногорск, 9 августа. Россия вновь призывает США присоединиться к мораторию и отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы снова призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в военно-политических делах», — заявила Захарова, выступая на площадке форума «Территория смыслов».

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД. В Вашингтоне бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения. Лидер России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона. Госсекретарь США Майк Помпео объявил 2 августа, что Вашингтон выходит из ДРМСД. Кроме того, в Пентагоне заявили о начале разработки запрещенных ДРМСД ракет.

В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. МИД РФ отмечал, что российская сторона не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах. Однако Москва будет следовать этому правилу до того, пока там не появятся вооружения США данного класса. В МИД РФ посоветовали США ради международной безопасности отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности.